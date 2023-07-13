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剩「這個時段」有位！全台最貴Buffet「饗 」滿到8月中
預計於7月23日開幕、饗賓餐旅旗下最新頂級Buffet「饗 A Joy」，自7月13日上午9:00開放訂位，大批網友湧入一度造成網站大塞車。官方也透露，目前7月23日至8月13日的「假日」已經全滿，目前8月1日至8月13日則是平常日8成滿，民眾仍可把握機會預定。
「饗」位於台北101的86樓，為全台最高的Buffet餐廳，店內共設有282席座位。根據官方流出的料理照片，店內將提供起司、火腿盤，還有帝王蟹腳、牛排、生魚片、壽司、扇貝、小籠包、牛排三明治、天婦羅、龍蝦等多種食材，均採無限量供應。而根據官網最新的價目資料，饗的午餐一（11:30～14:00）、午餐二（14:45～17:15）時段每人餐費為3,280元，至於晚餐（18:00～21:30）則為3,880元，價格也為全台之最。
7月13日上午9:00，饗首度開放7月23日～8月13日期間的訂位。根據官方最新統計，目前7月23日至7月31日「週間晚餐」全滿；8月1日至8月13日週間則為8成滿；7月23日至8月13日的「假日全滿」；另外在開幕日當天的午餐二時段，尚有個位數的零星座位，對於想要嘗鮮的民眾，可以把握機會。（實際訂位狀況以官方最新狀態為主）
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