剩「這個時段」有位！全台最貴Buffet「饗 」滿到8月中

預計於7月23日開幕、饗賓餐旅旗下最新頂級Buffet「饗 A Joy」，自7月13日上午9:00開放訂位，大批網友湧入一度造成網站大塞車。官方也透露，目前7月23日至8月13日的「假日」已經全滿，目前8月1日至8月13日則是平常日8成滿，民眾仍可把握機會預定。

「饗」位於台北101的86樓，為全台最高的Buffet餐廳，店內共設有282席座位。根據官方流出的料理照片，店內將提供起司、火腿盤，還有帝王蟹腳、牛排、生魚片、壽司、扇貝、小籠包、牛排三明治、天婦羅、龍蝦等多種食材，均採無限量供應。而根據官網最新的價目資料，饗的午餐一（11:30～14:00）、午餐二（14:45～17:15）時段每人餐費為3,280元，至於晚餐（18:00～21:30）則為3,880元，價格也為全台之最。