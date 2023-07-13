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限時3天！全家便利商店「Fami!ce霜淇淋、Let’s Café特大杯冰西西里氣泡美式咖啡」買1送1

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店7月14日至7月16日限時3天使用全盈+PAY支付，可享Fami!ce霜淇淋買1送1，首推與YouTuber千千的個人品牌「水水灶咖」聯手推出的「木瓜牛奶霜淇淋」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店7月14日至7月16日限時3天使用全盈+PAY支付，可享Fami!ce霜淇淋買1送1，首推與YouTuber千千的個人品牌「水水灶咖」聯手推出的「木瓜牛奶霜淇淋」。圖／全家便利商店提供

酷熱的天氣就是需要冰品和冰飲來消暑！全家便利商店與百萬美食YouTuber千千攜手推出的「水水很芒酷繽沙」，即日起至7月25日可享會員新品嘗鮮價55元，是今夏一定要體驗的冰品。7月14日至7月16日限時3天，使用全盈+PAY即享Fami!ce霜淇淋買1送1優惠，首推與YouTuber千千的個人品牌「水水灶咖」聯手推出的「木瓜牛奶霜淇淋」、「椰椰奶奶霜淇淋」；同一期間而「康康五」活動則推出7款夯品買1送1，包含私品茶「厚濃靜岡抹茶拿鐵」、森永紅豆牛奶糖雪糕、Let’s Café特大杯西西里氣泡美式咖啡等，大小朋友喜歡的全都有。

全家便利商店攜手百萬美食YouTuber千千創立的「水水灶咖」，以「水水冰菓室」為主題推出「水水很芒酷繽沙」，以新鮮現打的愛文芒果果肉做為基底，結合有微酸感的青芒果與熟甜的黃芒果，除了創造多層次的口感，黃綠色漸層也超吸睛，即日起至7月25日全家便利商店會員可享新品嘗鮮價55元（原價65元）。

7月14日至7月16日限時3天，使用全盈+PAY支付即可享Fami!ce全家霜淇淋（口味不限）買1送1優惠，首推與YouTuber千千個人品牌「水水灶咖」聯手推出的「木瓜牛奶霜淇淋」、「椰椰奶奶霜淇淋」，其中「木瓜牛奶霜淇淋」滑順香甜，「椰椰奶奶霜淇淋」則可品嘗到香甜乳感與椰奶香氣的完美結合。

全家便利商店「康康五」本周推出Let’s Café特大杯冰西西里氣泡美式咖啡、私品茶「厚濃靜岡抹茶拿鐵」（冰熱不限）、FMC野莓美姬飲／水沏玄米茶、茶尋味－新日式綠茶／臺灣春茶、森永紅豆牛奶糖雪糕等7項夯品，於7月14日至7月16日限時3天可享買1送1優惠。

夏天想要吃點酸酸甜甜的東西嗎？全家便利商店把水果加進麵包裡，即日起共推出3款酸甜系新品，其中「伯爵蘋果乳酪麵包」以濃郁茶香的伯爵麵包搭配使用富士蘋果熬煮的蘋果醬及澳洲奶油乳酪製成的蘋果乳酪餡，呈現清爽不膩口的豐富滋味，售價39元；「卡士達白桃半月燒」的餅皮是引進日本技術製成，介於蛋糕與鬆餅的獨特口感，包裹香甜白桃卡士達內餡，售價45元；「藍莓優格三明治」在土司中夾入顆粒藍莓醬及自製藍莓優格奶油霜，售價35元。3款商品皆可搭配49元／59元早餐促銷活動。

涼麵也是夏日首選，全家便利商店即日起至7月25日涼麵全品項（不包含義大利冷麵）加10元即可享茶尋味新日式綠茶或臺灣春茶，首推與雙月食品社合作新上市的「愛恨椒芝涼拌麵」，搭配雲林在地小黃瓜、紅蘿蔔等國產食材，簡單組合卻百吃不膩，另外還有網友喜愛的「椒麻香蔥涼拌麵」，使用波浪麵體提升口感，倒入香蔥醬油與花椒辣油雙醬包讓人食慾大增。除外，即日起至8月8日涼麵全品項搭配SO HOT炎選－炸烤物系列，炸烤物可享半價優惠。

全家便利商店新推出3款酸甜水果系麵包。圖／全家便利商店提供
全家便利商店新推出3款酸甜水果系麵包。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與百萬美食YouTuber千千攜手推出的「水水很芒酷繽沙」，即日起至7月25日可享會員新品嘗鮮價55元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與百萬美食YouTuber千千攜手推出的「水水很芒酷繽沙」，即日起至7月25日可享會員新品嘗鮮價55元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至8月8日涼麵全品項搭配SO HOT炎選－炸烤物系列，炸烤物可享半價優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至8月8日涼麵全品項搭配SO HOT炎選－炸烤物系列，炸烤物可享半價優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康五」7月14日至7月16日限時3天可享私品茶「厚濃靜岡抹茶拿鐵」買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康五」7月14日至7月16日限時3天可享私品茶「厚濃靜岡抹茶拿鐵」買1送1。圖／全家便利商店提供
即日起至7月25日全家便利商店涼麵全品項加10元，即可享茶尋味新日式綠茶或台灣春茶，首推與雙月食品社合作新上市的「愛恨椒芝涼拌麵」。圖／全家便利商店提供
即日起至7月25日全家便利商店涼麵全品項加10元，即可享茶尋味新日式綠茶或台灣春茶，首推與雙月食品社合作新上市的「愛恨椒芝涼拌麵」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店7月14日至7月16日限時3天使用全盈+PAY支付，可享Fami!ce霜淇淋買1送1，首推與YouTuber千千的個人品牌「水水灶咖」聯手推出的「椰椰奶奶霜淇淋」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店7月14日至7月16日限時3天使用全盈+PAY支付，可享Fami!ce霜淇淋買1送1，首推與YouTuber千千的個人品牌「水水灶咖」聯手推出的「椰椰奶奶霜淇淋」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康五」7月14日至7月16日限時3天可享Let’s Café特大杯冰西西里氣泡美式咖啡買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康五」7月14日至7月16日限時3天可享Let’s Café特大杯冰西西里氣泡美式咖啡買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康五」7月14日至7月16日限時3天推出7項夯品可享買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康五」7月14日至7月16日限時3天推出7項夯品可享買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與百萬美食YouTuber千千攜手推出的「水水很芒酷繽沙」，即日起至7月25日可享會員新品嘗鮮價55元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與百萬美食YouTuber千千攜手推出的「水水很芒酷繽沙」，即日起至7月25日可享會員新品嘗鮮價55元。圖／全家便利商店提供

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