「漢堡王悠遊卡」亮相！買套餐最高省40元、加送200元
繼今年3月起推出「周一超省悠遊卡日」等優惠方案後，「漢堡王」今年夏天再限量推出全台首張「漢堡王悠遊卡」，除了買卡送200元折價券，憑卡購買超省套餐，均享89元優惠價，最高現賺40元。
全新推出的「漢堡王悠遊卡」以經典的品牌LOGO作為圖樣。凡持漢堡王悠遊卡消費，不限星期一，每日上午10:30後點購「超省系列套餐」，均享89元均一價。包括「田園烤牛堡餐」、「雙起司培根牛肉堡餐」、「六塊雞塊餐」、「經典脆雞堡餐」，原價99元，優惠價均89元。此外，週一憑漢堡王悠遊卡購買隱藏版的「起司醬洋蔥圈烤牛堡餐」，原價129元，優惠價89元。
漢堡王經典悠遊卡將在7月20日於漢堡王門市開始販售，售價199元，隨卡送贈200元現金折價券（折價券面額每張50元，共4張）。除了實體門市之外，漢堡王也首次聯手蝦皮商城於線上販售，共計限量5,000張，售完為止。
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