快訊

影／這些沒禮讓行人的車慘了！18秒連開8車罰單

媳婦要見準婆婆！一張照片揭暗黑過往 她崩潰：是曾霸凌我的老師

「地獄犬熱浪」來勢洶洶！義大利路面作業員熱死 高溫恐至48.8度

「漢堡王悠遊卡」亮相！買套餐最高省40元、加送200元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
憑「漢堡王悠遊卡」，購買「超省系列套餐」可享89元均一價。圖／漢堡王提供
憑「漢堡王悠遊卡」，購買「超省系列套餐」可享89元均一價。圖／漢堡王提供

繼今年3月起推出「周一超省悠遊卡日」等優惠方案後，「漢堡王」今年夏天再限量推出全台首張「漢堡王悠遊卡」，除了買卡送200元折價券，憑卡購買超省套餐，均享89元優惠價，最高現賺40元。

全新推出的「漢堡王悠遊卡」以經典的品牌LOGO作為圖樣。凡持漢堡王悠遊卡消費，不限星期一，每日上午10:30後點購「超省系列套餐」，均享89元均一價。包括「田園烤牛堡餐」、「雙起司培根牛肉堡餐」、「六塊雞塊餐」、「經典脆雞堡餐」，原價99元，優惠價均89元。此外，週一憑漢堡王悠遊卡購買隱藏版的「起司醬洋蔥圈烤牛堡餐」，原價129元，優惠價89元。

漢堡王經典悠遊卡將在7月20日於漢堡王門市開始販售，售價199元，隨卡送贈200元現金折價券（折價券面額每張50元，共4張）。除了實體門市之外，漢堡王也首次聯手蝦皮商城於線上販售，共計限量5,000張，售完為止。

「漢堡王」今夏限量推出全台首張「漢堡王悠遊卡」，每張199元。圖／漢堡王提供
「漢堡王」今夏限量推出全台首張「漢堡王悠遊卡」，每張199元。圖／漢堡王提供

漢堡 悠遊卡 套餐

延伸閱讀

連愛好者都覺得太超過！泰國漢堡王新推夾20片起司的「真起司漢堡」

7／11限定！ 7-ELEVEN OPEN將生日快樂、漢堡王華堡買一送一、全家優惠點數兩倍送

1元好康開心吃！ 3大「速食優惠」省錢攻略 必勝客、21Plus、漢堡王統統省

限時3天！漢堡王「安格斯牛肉堡」買1送1　4種口味可選

相關新聞

晚餐1人3880！全台最貴Buffet「饗 A Joy」訂位官網瞬間炸了

饗賓餐旅旗下最新頂級自助餐「饗 A Joy」，自7月13日公布消費方案，並於早上9:00開放訂位。根據最新資料，饗的各餐...

「漢堡王悠遊卡」亮相！買套餐最高省40元、加送200元

繼今年3月起推出「周一超省悠遊卡日」等優惠方案後，「漢堡王」今年夏天再限量推出全台首張「漢堡王悠遊卡」，除了買卡送200...

牛牛成亮點？Burberry冬季形象視覺 野性且壯闊

Burberry發表2023冬季形象視覺，創意總監Daniel Lee取景於蘇格蘭的「天空島」與北愛爾蘭的「巨人堤道」，...

疫情解封出遊潮！智能管家用科技看顧你的家

迎接疫情過後的第一個暑假，有不少家庭都開始陸續安排出國計畫，根據知名旅遊網路平台調查，超過一半以上的國人的出遊計畫都以海外旅遊為首選，另有72%的民眾表示想要「徹底放鬆」，進而安排海外散心的出遊計畫。

今夏必收！閃耀秀髮的「亮澤光感梳」阿部瑪利亞夢幻聯名

想要擁有一頭亮麗柔順的秀髮，就要先從挑選一把好的梳子開始！ 台灣髮梳品牌「潘朵拉的美妝盒」首度聯名人氣女星「阿部瑪利亞」，全新推出限量版「亮澤光感梳」，顏值高、功能更強大，頭髮越梳越漂亮，成為閃閃發亮的自己從「頭」開始！

「全台最美新化果菜市場」後天促銷優選蜂蜜、東山咖啡

台南市農業局今天開記者會推薦「全國最好的解渴消暑飲品台南蜂蜜水」、宣布後天15日在「全台最美新化果菜市場」舉辦促銷台南優...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦