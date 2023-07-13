「漢堡王悠遊卡」亮相！買套餐最高省40元、加送200元

繼今年3月起推出「周一超省悠遊卡日」等優惠方案後，「漢堡王」今年夏天再限量推出全台首張「漢堡王悠遊卡」，除了買卡送200元折價券，憑卡購買超省套餐，均享89元優惠價，最高現賺40元。

全新推出的「漢堡王悠遊卡」以經典的品牌LOGO作為圖樣。凡持漢堡王悠遊卡消費，不限星期一，每日上午10:30後點購「超省系列套餐」，均享89元均一價。包括「田園烤牛堡餐」、「雙起司培根牛肉堡餐」、「六塊雞塊餐」、「經典脆雞堡餐」，原價99元，優惠價均89元。此外，週一憑漢堡王悠遊卡購買隱藏版的「起司醬洋蔥圈烤牛堡餐」，原價129元，優惠價89元。