聽新聞
test
0:00 / 0:00
牛牛成亮點？Burberry冬季形象視覺 野性且壯闊
Burberry發表2023冬季形象視覺，創意總監Daniel Lee取景於蘇格蘭的「天空島」與北愛爾蘭的「巨人堤道」，將模特兒穿上風衣外套、毛毯、菱格紋毛衣等經典單品，重現演繹了Burberry經典的騎⼠徽標（Equestrian Knight Device），更有源自傳統但當代，遊走於原野與城市街道的英式風格。
自品牌新任創意總監Daniel Lee上任後，第一季的秋冬時裝秀大受好評，包含重新回歸的戰馬騎士，恣意變化但不失古典的英倫格紋，各種令人聯想到英國鄉間風情的雁鴨、動物，以及模特兒不循常規但別具英式幽默的表情，都讓Burberry再度走出一條全新的風格大道。本次冬季形象廣告是由創意總監主導，並由攝影師Tyrone Lebon掌鏡，「天空島」廣袤、野性的自然景致與「巨人堤道」古老且壯闊的地形美感，都讓模特兒身上的服裝、單品，別具況味。
保暖的毛毯上有著藍白二色與Burberry品牌字母的B大寫；可愛的乳牛也成為形象視覺主角，並沒有穿戴任何商品、令人會心一笑；防風、改良版、風格更為現代的長版風衣內有著金色、細膩的金屬項鍊裝飾，而金髮模特兒隨風飄逸的短髮更與防風大衣上的水珠形成鮮明對比，亞裔臉龐的男模特兒站在山巔的奇岩一側，黑色帶毛料翻領的長風衣，展現了遺世獨立般的獨立自信氣質，而在直打、無修飾的閃光下，更顯得長風衣上原本低調的玫瑰圖案更為鮮明、搶眼。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言