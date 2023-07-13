牛牛成亮點？Burberry冬季形象視覺 野性且壯闊

Burberry發表2023冬季形象視覺，創意總監Daniel Lee取景於蘇格蘭的「天空島」與北愛爾蘭的「巨人堤道」，將模特兒穿上風衣外套、毛毯、菱格紋毛衣等經典單品，重現演繹了Burberry經典的騎⼠徽標（Equestrian Knight Device），更有源自傳統但當代，遊走於原野與城市街道的英式風格。

自品牌新任創意總監Daniel Lee上任後，第一季的秋冬時裝秀大受好評，包含重新回歸的戰馬騎士，恣意變化但不失古典的英倫格紋，各種令人聯想到英國鄉間風情的雁鴨、動物，以及模特兒不循常規但別具英式幽默的表情，都讓Burberry再度走出一條全新的風格大道。本次冬季形象廣告是由創意總監主導，並由攝影師Tyrone Lebon掌鏡，「天空島」廣袤、野性的自然景致與「巨人堤道」古老且壯闊的地形美感，都讓模特兒身上的服裝、單品，別具況味。