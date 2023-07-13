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牛牛成亮點？Burberry冬季形象視覺 野性且壯闊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
藍白二色的毛毯上，草寫的Burberry品牌首字母大寫B，高辨視度、古典、且具裝飾性。圖／Burberry提供
藍白二色的毛毯上，草寫的Burberry品牌首字母大寫B，高辨視度、古典、且具裝飾性。圖／Burberry提供

Burberry發表2023冬季形象視覺，創意總監Daniel Lee取景於蘇格蘭的「天空島」與北愛爾蘭的「巨人堤道」，將模特兒穿上風衣外套、毛毯、菱格紋毛衣等經典單品，重現演繹了Burberry經典的騎⼠徽標（Equestrian Knight Device），更有源自傳統但當代，遊走於原野與城市街道的英式風格。

自品牌新任創意總監Daniel Lee上任後，第一季的秋冬時裝秀大受好評，包含重新回歸的戰馬騎士，恣意變化但不失古典的英倫格紋，各種令人聯想到英國鄉間風情的雁鴨、動物，以及模特兒不循常規但別具英式幽默的表情，都讓Burberry再度走出一條全新的風格大道。本次冬季形象廣告是由創意總監主導，並由攝影師Tyrone Lebon掌鏡，「天空島」廣袤、野性的自然景致與「巨人堤道」古老且壯闊的地形美感，都讓模特兒身上的服裝、單品，別具況味。

保暖的毛毯上有著藍白二色與Burberry品牌字母的B大寫；可愛的乳牛也成為形象視覺主角，並沒有穿戴任何商品、令人會心一笑；防風、改良版、風格更為現代的長版風衣內有著金色、細膩的金屬項鍊裝飾，而金髮模特兒隨風飄逸的短髮更與防風大衣上的水珠形成鮮明對比，亞裔臉龐的男模特兒站在山巔的奇岩一側，黑色帶毛料翻領的長風衣，展現了遺世獨立般的獨立自信氣質，而在直打、無修飾的閃光下，更顯得長風衣上原本低調的玫瑰圖案更為鮮明、搶眼。

Burberry發表2023冬季形象廣告，除了取景原始地景，更有可愛牛牛成超萌時尚亮點。圖／Burberry提供（合成圖）
Burberry發表2023冬季形象廣告，除了取景原始地景，更有可愛牛牛成超萌時尚亮點。圖／Burberry提供（合成圖）
風格經過改良｀蛻變的經典長風衣外套，是英式傳統的經典時裝語彙。圖／Burberry提供
風格經過改良｀蛻變的經典長風衣外套，是英式傳統的經典時裝語彙。圖／Burberry提供
藍色、源自古典但變形的格紋與玫瑰，已成Burberry新一代的風格元素。圖／Burberry提供
藍色、源自古典但變形的格紋與玫瑰，已成Burberry新一代的風格元素。圖／Burberry提供

模特兒 Burberry

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