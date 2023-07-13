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「全台最美新化果菜市場」後天促銷優選蜂蜜、東山咖啡

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市農業局後天17日在新化果菜市場舉辦促銷優選蜂蜜、東山咖啡展現會。記者周宗禎／攝影
台南市農業局後天17日在新化果菜市場舉辦促銷優選蜂蜜、東山咖啡展現會。記者周宗禎／攝影

台南市農業局今天開記者會推薦「全國最好的解渴消暑飲品台南蜂蜜水」、宣布後天15日在「全台最美新化果菜市場」舉辦促銷台南優選蜂蜜、新化地瓜及東山咖啡等在地特產展售市集。現場免費提供評鑑特等第一名蜂蜜製成蜂蜜水，購買蜂蜜產品每滿500元，就送一粒當季愛文芒果。

農業局農務科長許文耀表示，台南養蜂界年度盛會「112年國產龍眼蜂蜜評鑑」，7月15日上午在新化果菜市場舉行頒獎典禮，要讓全國的消費者都有機會購買到最優質蜂蜜，特地嚴選今年獲得蜂蜜評鑑特等獎、頭等獎的蜂農共23家辦展售市集，希望讓消費者分享獲獎者的喜悅及並且選購優質蜂蜜產品，讓各地消費者都能甜蜜滿載而歸。

農業局表示，展售特別請今年獲特等獎第一名蜂農黃宸柔以蜂蜜製作100瓶蜂蜜水，讓消費者分享。另為讓更多外地消費者也能品嘗台南愛文芒果好滋味，凡購買滿500元蜂蜜產品，送芒果1粒。金額可累計獲得芒果。

農產運銷公司總經理楊弘義表示，新化果菜場市場因場域設計高挑且空間流動性佳，炎熱的夏日也不顯悶熱，是許多消費者逛水果市場的第一選擇，假日期間全國各地消費者蜂擁而至參觀選購水果。假日更有許多遊覽車，參觀人潮不遜遊樂場域，消費者可批發、零買當季水果。而目前市場內並無蜂蜜攤位，在炎熱的夏天若能有蜂蜜攤位市集，將可讓消費者有更多的選擇。

112年蜂蜜評鑑台南東山區農會主辦，農會總幹事余淑琴表示，今年因龍眼花開較茂盛，加上天候穩定，蜂蜜品質優良，而且得獎的蜂蜜都經過農藥殘留檢測，確保無食安疑慮。獲獎蜂蜜能裝瓶的數量不多，許多特等獎的蜂蜜早就被訂購銷售一空，頒獎的展售活動將是消費者選購蜂蜜最好時機。

她表示，東山是全國龍眼種植面積最多區域，龍眼乾產業及蜂蜜產業相當興盛，種植龍眼土地旁也多種植咖啡，東山咖啡也已在全台咖啡版圖佔有一席之地，為鼓勵消費者多購買蜂蜜產品，消費者購買滿1萬元，東山區農會加碼致送東山莊園咖啡禮盒一份。

台南市農業局後天17日在新化果菜市場舉辦促銷優選蜂蜜、東山咖啡展現會。記者周宗禎／攝影
台南市農業局後天17日在新化果菜市場舉辦促銷優選蜂蜜、東山咖啡展現會。記者周宗禎／攝影
台南市農業局後天17日在新化果菜市場舉辦促銷優選蜂蜜、東山咖啡展現會。記者周宗禎／攝影
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台南市農業局後天17日在新化果菜市場舉辦促銷優選蜂蜜、東山咖啡展現會。記者周宗禎／攝影
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蜂蜜 台南

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