2023最佳單一麥芽威士忌落台灣！噶瑪蘭TWSC大舉奪金

金車噶瑪蘭於日本TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽(Tokyo Whisky & Spirits Competition)決賽中,連續拿下4大重要獎項——「2023 最佳單一麥芽威士忌」(Best of the Best Single Malt Whisky of the 2023)、「亞洲最佳威士忌」(Best Asian Whisky)、「最具性價比亞洲威士忌」(Best Cost Performance Asian Whisky)與「2023 亞洲最佳蒸餾酒廠」(Best Asian Distillery of the Year 2023)。除拿下4大重要獎項外,更以多項酒款大舉奪金,共抱回3面最高金賞及15面金賞。金車噶瑪蘭表示,未來仍將努力讓世界看見台灣堅強的釀酒實力,並持續將台灣優質威士忌推廣於世界各地。

日本TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽始於2019年,每年吸引蘇格蘭、愛爾蘭、美國、加拿大、印度、台灣等各大威士忌生產國參賽,今年由日本知名調酒師、威士忌專家、酒類進口商與製造商等,超過300位專業人士擔任評審。

這次金車噶瑪蘭以「經典獨奏 PX雪莉桶威士忌原酒」拿下「2023 最佳單一麥芽威士忌」暨「亞洲最佳威士忌」,並以「噶瑪蘭珍選No. 2 單一麥芽威士忌」獲得「最具性價比亞洲威士忌」,噶瑪蘭威士忌酒廠更獲頒「2023 亞洲最佳蒸餾酒廠」,創下亮眼成績。

對於本次金車噶瑪蘭深受國際大賽肯定的獲獎結果,金車集團總經理暨噶瑪蘭威士忌創辦人 李玉鼎在TWSC頒獎晚宴表示誠摯感謝:「非常感謝評審給予我們的肯定,金車噶瑪蘭會堅守品質與創新突破精神,再接再厲努力,持續為威士忌產業奉獻一己之力。」

◎2023年TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽獲獎酒款

.2023 最佳單一麥芽威士忌:經典獨奏 PX雪莉桶威士忌原酒

.亞洲最佳威士忌:經典獨奏 PX雪莉桶威士忌原酒

.最具性價比亞洲威士忌:噶瑪蘭珍選No. 2 單一麥芽威士忌

.2023 亞洲最佳蒸餾酒廠:金車噶瑪蘭威士忌酒廠

.最高金賞

噶瑪蘭經典獨奏OLOROSO雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌

噶瑪蘭酒廠珍藏版煙燻泥煤桶單一麥芽威士忌原酒

噶瑪蘭經典獨奏 PX雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌

.金賞

噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌

噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌-波特風味桶

噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌-雪莉風味桶

噶瑪蘭層豐雪莉三桶單一麥芽威士忌

金車頂極指揮單一麥芽威士忌

噶瑪蘭堡典單一麥芽威士忌

噶瑪蘭經典獨奏波本桶威士忌原酒

噶瑪蘭經典獨奏FINO雪莉桶威士忌原酒

噶瑪蘭經典獨奏VINHO葡萄酒威士忌原酒

噶瑪蘭酒廠珍藏版馬德拉桶單一麥芽威士忌原酒

噶瑪蘭經典獨奏白蘭地桶威士忌原酒

噶瑪蘭經典獨奏波特桶威士忌原酒

噶瑪蘭經典獨奏 Amontillado雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌

噶瑪蘭經典獨奏 Manzanilla雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌

噶瑪蘭經典獨奏 Moscatel雪莉桶威士忌原酒 單一麥芽威士忌