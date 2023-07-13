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2023最佳單一麥芽威士忌落台灣！噶瑪蘭TWSC大舉奪金

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
金車噶瑪蘭於日本TWSC以「經典獨奏PX雪莉桶威士忌原酒」拿下最大獎「2023 最佳單一麥芽威士忌」。金車集團總經理暨噶瑪蘭威士忌創辦人李玉鼎（右）親赴日本領獎。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金車噶瑪蘭於日本TWSC以「經典獨奏PX雪莉桶威士忌原酒」拿下最大獎「2023 最佳單一麥芽威士忌」。金車集團總經理暨噶瑪蘭威士忌創辦人李玉鼎（右）親赴日本領獎。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

金車噶瑪蘭日本TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽（Tokyo Whisky & Spirits Competition）決賽中，連續拿下4大重要獎項——「2023 最佳單一麥芽威士忌」（Best of the Best Single Malt Whisky of the 2023）、「亞洲最佳威士忌」（Best Asian Whisky）、「最具性價比亞洲威士忌」（Best Cost Performance Asian Whisky）與「2023 亞洲最佳蒸餾酒廠」（Best Asian Distillery of the Year 2023）。除拿下4大重要獎項外，更以多項酒款大舉奪金，共抱回3面最高金賞及15面金賞。金車噶瑪蘭表示，未來仍將努力讓世界看見台灣堅強的釀酒實力，並持續將台灣優質威士忌推廣於世界各地。

日本TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽始於2019年，每年吸引蘇格蘭、愛爾蘭、美國、加拿大、印度、台灣等各大威士忌生產國參賽，今年由日本知名調酒師、威士忌專家、酒類進口商與製造商等，超過300位專業人士擔任評審。

這次金車噶瑪蘭以「經典獨奏 PX雪莉桶威士忌原酒」拿下「2023 最佳單一麥芽威士忌」暨「亞洲最佳威士忌」，並以「噶瑪蘭珍選No. 2 單一麥芽威士忌」獲得「最具性價比亞洲威士忌」，噶瑪蘭威士忌酒廠更獲頒「2023 亞洲最佳蒸餾酒廠」，創下亮眼成績。

對於本次金車噶瑪蘭深受國際大賽肯定的獲獎結果，金車集團總經理暨噶瑪蘭威士忌創辦人 李玉鼎在TWSC頒獎晚宴表示誠摯感謝：「非常感謝評審給予我們的肯定，金車噶瑪蘭會堅守品質與創新突破精神，再接再厲努力，持續為威士忌產業奉獻一己之力。」

◎2023年TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽獲獎酒款

．2023 最佳單一麥芽威士忌：經典獨奏 PX雪莉桶威士忌原酒

．亞洲最佳威士忌：經典獨奏 PX雪莉桶威士忌原酒

．最具性價比亞洲威士忌：噶瑪蘭珍選No. 2 單一麥芽威士忌

．2023 亞洲最佳蒸餾酒廠：金車噶瑪蘭威士忌酒廠

．最高金賞

噶瑪蘭經典獨奏OLOROSO雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌

噶瑪蘭酒廠珍藏版煙燻泥煤桶單一麥芽威士忌原酒

噶瑪蘭經典獨奏 PX雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌

．金賞

噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌

噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌-波特風味桶

噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌-雪莉風味桶

噶瑪蘭層豐雪莉三桶單一麥芽威士忌

金車頂極指揮單一麥芽威士忌

噶瑪蘭堡典單一麥芽威士忌

噶瑪蘭經典獨奏波本桶威士忌原酒

噶瑪蘭經典獨奏FINO雪莉桶威士忌原酒

噶瑪蘭經典獨奏VINHO葡萄酒威士忌原酒

噶瑪蘭酒廠珍藏版馬德拉桶單一麥芽威士忌原酒

噶瑪蘭經典獨奏白蘭地桶威士忌原酒

噶瑪蘭經典獨奏波特桶威士忌原酒

噶瑪蘭經典獨奏 Amontillado雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌

噶瑪蘭經典獨奏 Manzanilla雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌

噶瑪蘭經典獨奏 Moscatel雪莉桶威士忌原酒 單一麥芽威士忌

噶瑪蘭 日本 東京

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