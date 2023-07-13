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白飯之亂客家族群也中槍？ 客委會主委：粗暴不好笑

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
楊長鎮表示，對任何一個族群的刻板印象，當做笑料，然後把整個族群當作取笑的對象，「真的很粗暴，而且非常不好笑」。本報資料照片
楊長鎮表示，對任何一個族群的刻板印象，當做笑料，然後把整個族群當作取笑的對象，「真的很粗暴，而且非常不好笑」。本報資料照片

白飯之亂客家族群躺著也中槍？一位網紅評論白飯事件時拿客家人來取笑，引發客家族群的不滿。客委會主委楊長鎮昨在臉書表示，「對任何一個族群的刻板印象，當做笑料，然後把整個族群當作取笑的對象，真的很粗暴，而且非常不好笑」。他表示，「我不認為多數人會喜歡一個人與人之間不存基本尊重的社會。」

他表示，無法也不應該針對個別人的言論當起思想警察，因為我相信回到常態生活，多數讀者還是能有所判斷和評價，公民社會有內在的、自主的制衡力量，「讓我們有能力維持我們的文明價值。」

但是，他說，如果這樣的言論出自於特定政黨裡具有公眾人物身份和代表性的成員，「我會想敦請和建議這個政黨應該有嚴肅的態度表示」。

客委會 警察 網紅

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