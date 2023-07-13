快訊

每月455元可買藍勾勾！Meta今發快訊：開放台灣申請

「你就想成是太監」維安4情婦找保鑣 老闆要求：先閹割再上崗

想換掉侯友宜卻因「反金」、「擁郭」路線差異 恐難成大局

12星座女「包包都裝什麼？」摩羯座會帶防災用品、第一名根本像是哆啦A夢

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／canva
圖／canva

出門要帶什麼東西？大多數的人是錢包、手機、鑰匙，但是有些人包包裡裝備要相當齊全，否則會讓他們產生「不安全感」，日本網站「占TV」列出了12大星座「包包裡都裝什麼？」，有三個星座女堪稱「重裝備組」，外出總是背著很多行李，為了在任何情況下都做好充分準備。

第十二名：天蠍座

天蠍座就是想要包包「輕」的類型，基本上放在包包裡的只有錢包、手機、鑰匙，還需要什麼的話，便利商店買一買就好了。

第十一名：獅子座

獅子座有著高傲氣質，就算沒帶東西也沒關係，心裡想著反正會有別人願意借我。

第十名：牡羊座

對於想要行動快速的牡羊座來說，包包裡有太多東西會變成一種阻礙，所以不會攜帶太多的物品。

第九名：射手座

射手座的人很活耀，所以包包裡面的東西很少，但通常會多攜帶一個小包包。

第八名：金牛座

攜帶的東西要讓自己有安全感，像是筆記本、糖果、橡皮擦等等，由於有著「只要有帶這個」就好的想法，所以其實行李不多。

第七名：雙子座

雙子座的人不太擅長組織事情，會有很多有用跟沒有的東西在包包裡，譬如過去收到的優惠券，由於內容變的雜亂且越收集越多，結果就是讓包包變得更重。

第六名：雙魚座

雙魚座包包裡裝著自己最喜歡的東西，放了很多熱愛的名人照片或是娃娃。

第五名：水瓶座

水瓶座是一位3C少女，除了智慧型手機外，可能還會攜帶像是平板，或是單眼相機等裝備，雖然重還是不願意放過。

第四名：天秤座

天秤座是一位重裝備的時尚女孩，包包裡可能會有兩個化妝包、還有攜帶型電棒，充滿著打理外表的物品和美髮化妝用品。

第三名：摩羯座／小心一點，帶上防災用品好了

摩羯座為人謹慎，包包裡有很多摩羯座在緊急情況下要使用的東西，手帕和紙巾很常見，另外還有攜帶下雨時會用到的折疊傘，緊急時需要用到的存摺和印章，發生災害時的隨身食品及簡單的防災用品，如果這些東西已經多到放不進包包，還會單獨在攜帶另一個袋子。

第二名：處女座／非常擔心東西沒有攜帶到

處女座是一個完美主義者，沒辦法原諒自己忘記了一些事，結果最後因為太在乎而變成了「重裝備組」，這樣的處女座朋友會隨身攜帶一些備用物品，像是交通卡，可能會隨身攜帶2-3張，這樣就不用擔心忘記帶出門了。

第一名：巨蟹座／裝備齊全，隨時應對緊急情況

巨蟹座常常感到焦慮，是一種非常讓人感到麻煩的類型，如果外出時發生意外，你會發現他的包包裡從家用藥袋到過夜物品都有，無論去哪裡，他們都做好最完全充分的準備，當你遇到麻煩時，他們總是可以像哆啦A夢一樣，快速的從包包裡拿出你需要的東西。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鑰匙 哆啦A夢 紙巾 日本 星座

延伸閱讀

有你嗎？最「不合群」的三大星座 喜歡獨處是標配

打死不說！12星座「保守秘密」排行榜 魔羯不屈服誘惑、第一名嘴巴超緊

口袋賺滿滿！ 命理師點名7月「4星座財運最旺」處女工作出色、金牛財富大增

射手、雙子、獅子「最愛請客」！這2星座總說「下次我請」...就沒有然後了

相關新聞

晚餐1人3880！全台最貴Buffet「饗 A Joy」訂位官網瞬間炸了

饗賓餐旅旗下最新頂級自助餐「饗 A Joy」，自7月13日公布消費方案，並於早上9:00開放訂位。根據最新資料，饗的各餐...

吃到飽價位直逼米其林 頂級Buffet饗A Joy破四千 還有哪些高貴自助餐

不只地點最高，價格也最高，饗賓集團旗下新品牌、位於台北101大樓86樓的頂級Buffet「饗A Joy」開放訂位，官網隨...

12星座女「包包都裝什麼？」摩羯座會帶防災用品、第一名根本像是哆啦A夢

出門要帶什麼東西？大多數的人是錢包、手機、鑰匙，但是有些人包包裡裝備要相當齊全，否則會讓他們產生「不安全感」...

白飯之亂客家族群也中槍？ 客委會主委：粗暴不好笑

白飯之亂客家族群躺著也中槍？一位網紅評論白飯事件時拿客家人來取笑，引發客家族群的不滿。客委會主委楊長鎮昨在臉書表示，「對...

好看更好聽！精品耳道式耳機 個人化音色9月新上線

智慧科技總能為生活帶來更便捷、如絲綢般的優渥體驗。原本被視為「鋼筆大師」的萬寶龍先前曾在2020年推出品牌首款耳罩式耳機...

把千層麵變成冰淇淋！PASTAIO攜手Double V夏季限定新品來了

艷夏酷熱難耐，主打新鮮手工義大利麵的PASTAIO攜手人氣義大利冰淇淋品牌、第一份展現台灣在地觀點的全台小吃新指南「50...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦