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把千層麵變成冰淇淋！PASTAIO攜手Double V夏季限定新品來了
艷夏酷熱難耐，主打新鮮手工義大利麵的PASTAIO攜手人氣義大利冰淇淋品牌、第一份展現台灣在地觀點的全台小吃新指南「500碗」新科得主Double V，推出夏季限定「義式千層麵冰淇淋」。聯名新品項即日起於PASTAIO光復、內湖、新店等三店同步上市，每份售價350元，夏季限定供應。
「義式千層麵冰淇淋」結合PASTAIO自製可可麵、與Double V特別研製的雞蛋牛奶冰淇淋層層堆疊，由PASTAIO新鮮製作可可口味千層麵皮煮熟後冷凍，搭配Double V主理人、同時也是義式冰淇淋世界盃亞軍的Willson，特別為此次聯名合作研發的雞蛋牛奶冰淇淋，考量增添層次、口感及視覺仿真效果，於各層次中加入適度比例的可可粉、番茄莓果醬、及PASTAIO招牌甜點卡諾里（cannoli），最上層覆蓋薄脆派皮，灑糖燒炙呈現焦糖濃醇，讓味蕾充分感受豐盈層次，沁涼甜蜜。
當代義式料理餐廳PASTAIO在 2020年於台北市東區創立，猶如品牌名稱PASTAIO中文字義「製麵職人」，主打形色豐富、口味多元的新鮮手工義大利麵與義式風味料理，這次為了在夏季帶給消費者獨特驚喜清涼美味，首度嘗試推出「義式千層麵冰淇淋」，值得一試。
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