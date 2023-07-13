MICHAEL KORS打造七夕限定系列 要你和他／她一起穿上情侶裝！
2023七夕情人節落在8月22日，時裝品牌MICHAEL KORS也特意為這個戀人也傳達心意的節日，打造包含男、女裝和配件的限定系列單品。透過簡約白、熱情紅為主軸，既呈現了戀愛時的甜蜜感，也形塑出品牌的美式輕鬆休閒氛圍。
MICHAEL KORS透過旗下的MICHAEL Michael Kors支線，呈現全新的七夕限定系列色彩運用低調雅緻，呈現於受到眾多明星、消費者喜愛的Mila包、Olympia繫帶運動鞋、休閒T-恤、短裙和腕表及男裝Hudson系列包袋等。重點設計在於品牌利用紅、白配色為主體，搭配心形圍繞MK標誌的圖案，成為服裝上的顯眼特色，甚至還是袋包的鎖扣裝飾，讓人一眼即知是限定款。同時，品牌代言人王霏霏、白鹿也特別為這系列拍戲形象廣告，透過鏡頭語言勾勒浪漫旋律，詮釋自由鮮活、「愛意穿行」的節日意義。
不只MICHAEL KORS有限定款推出，Off-White在這季呈現名為「CAN'T WAIT」的迷你系列，意旨迫不及待享受夏日的美好時光。提供海島度假風格襯衫、工作褲、工裝短褲、棒球帽、Out Of Office運動鞋等商品。 除了印有CAN’T WAIT字樣的單品之外，也可看見由陶釉印花獲取靈感的Maiolica圖騰服飾及配件。材質更以舒適亞麻、緞面及丹寧布料為主，搭配清新淡藍及天然色彩，穿上就彷彿置身於蔚藍海岸的度假勝地。
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