MICHAEL KORS打造七夕限定系列 要你和他／她一起穿上情侶裝！

2023七夕情人節落在8月22日，時裝品牌MICHAEL KORS也特意為這個戀人也傳達心意的節日，打造包含男、女裝和配件的限定系列單品。透過簡約白、熱情紅為主軸，既呈現了戀愛時的甜蜜感，也形塑出品牌的美式輕鬆休閒氛圍。

MICHAEL KORS透過旗下的MICHAEL Michael Kors支線，呈現全新的七夕限定系列色彩運用低調雅緻，呈現於受到眾多明星、消費者喜愛的Mila包、Olympia繫帶運動鞋、休閒T-恤、短裙和腕表及男裝Hudson系列包袋等。重點設計在於品牌利用紅、白配色為主體，搭配心形圍繞MK標誌的圖案，成為服裝上的顯眼特色，甚至還是袋包的鎖扣裝飾，讓人一眼即知是限定款。同時，品牌代言人王霏霏、白鹿也特別為這系列拍戲形象廣告，透過鏡頭語言勾勒浪漫旋律，詮釋自由鮮活、「愛意穿行」的節日意義。

中國女星白鹿演繹MICHAEL Michael Kors七夕限定系列Mila包。圖／MICHAEL KORS提供

不只MICHAEL KORS有限定款推出，Off-White在這季呈現名為「CAN'T WAIT」的迷你系列，意旨迫不及待享受夏日的美好時光。提供海島度假風格襯衫、工作褲、工裝短褲、棒球帽、Out Of Office運動鞋等商品。 除了印有CAN’T WAIT字樣的單品之外，也可看見由陶釉印花獲取靈感的Maiolica圖騰服飾及配件。材質更以舒適亞麻、緞面及丹寧布料為主，搭配清新淡藍及天然色彩，穿上就彷彿置身於蔚藍海岸的度假勝地。

中國女星王霏霏詮釋MICHAEL Michael Kors七夕限定系列T恤、Mila包。圖／MICHAEL KORS提供

中國女星白鹿演繹MICHAEL Michael Kors七夕限定系列Mila包。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL Michael Kors七夕限定系列米色針織傘擺短裙，9,900元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL Michael Kors七夕限定系列愛心鎖頭短版T恤，6,700元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL Michael Kors七夕限定系列Parker紅色愛心腕表，10,300元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL Michael Kors七夕限定系列Mila愛心鎖頭鍊帶小型肩背包，17,100元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL Michael Kors七夕限定系列Olympia厚底運動鞋，15,200元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL Michael Kors七夕限定系列Hudson牛皮斜背包，黑、白皆18,800元圖／MICHAEL KORS提供

Off-Whit CAN'T WAIT限定系列Maiolica圖騰工作褲，36,200元。圖／Off-White提供

Off-Whit CAN'T WAIT限定系列Out Of Office運動鞋，17,300元。圖／Off-White提供

Off-Whit CAN'T WAIT限定系列亞麻度假襯衫，25,300元。圖／Off-White提供