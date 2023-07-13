聽新聞
test
0:00 / 0:00
吃到飽價位直逼米其林 頂級Buffet饗A Joy破四千 還有哪些高貴自助餐
不只地點最高，價格也最高，饗賓集團旗下新品牌、位於台北101大樓86樓的頂級Buffet「饗A Joy」開放訂位，官網隨即塞爆，而晚餐要價3880，加上服務費破4000元，也成為buffet的價格紀錄，較原本美福飯店自助餐高出一倍。
台灣人喜愛自助餐、吃到飽，buffet品牌價格中平價到中高、高價都所在多有，而饗A Joy接手頂鮮台北101，自籌備階段就傳出要成為台灣價格最高的buffet，在價格公布後，而饗A Joy也重新定義了高價自助餐。
餐飲業人士表示，原本台灣的高價buffet一般都位於五星級飯店，價格大約在1200元左右，而幾年前美福飯店打造晚餐不分平假日1人2000元加10%服務費的自助餐，成為buffet的天花板，而饗賓集團也有走高端路線的饗饗、旭集，價格同樣為假日晚餐1990元加10%服務費。
此外，晶華酒店的自助餐栢麗廳，君悅酒店的凱菲屋、寒舍艾美的探索廚房，價格最高也分別來到1780、1880、1890元，同屬高價位buffet。
但中平價的buffet也相當受台灣人喜愛，漢來美食旗下的漢來海港、饗食天堂，漢來海港假日晚餐每人要價1180元，饗食天堂則為1068元，
餐飲業者表示，吃到飽在台灣幾乎是不敗產業，不管價格帶落在哪，總是能吸引消費者上門，但此次饗A Joy將價格推高了這麼多，到底特色在哪、最重視CP值的消費者埋不埋單，大家都很好奇。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言