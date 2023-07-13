JR東日本台北Buffet「滿千送300」 8人同行留言送龍蝦
JR東日本大飯店台北開幕兩周年慶，Brilliant鉑麗安全日餐廳即日起至9月30日推出「滿千送300元」活動，8人同行用餐上網評論留言、再加碼送每人半尾龍蝦料理。
位於飯店B1的Brilliant鉑麗安全日餐廳，主打多國美食料理，網友推薦不可錯過的是舒肥6小時後爐烤的英式牛排，以及海鮮百匯、精緻甜點。
業者建議，外皮酥香包覆肉質鮮嫩牛肉的英式料理「威靈頓牛排」，以自製海鮮高湯及番紅花一起煨煮米飯帶來濃郁香氣的「西班牙海鮮飯」、來自秋田橫手市特色美食並以獨特醬汁調味的「橫手炒麵」，以及因應炎熱夏日設計多道酸辣開胃的泰式料理如「泰式腰果雞丁」、「泰式海南雞飯」、「泰式酸辣蝦湯」等異國美食，都是招牌美味。
此外，即日起至8月底，餐廳也配合新北綠竹筍產季推出系列綠竹筍料理。像是「燒．麻婆和牛&綠竹筍」是以麻婆豆腐為概念，加上台灣人最愛的日本和牛；「破布子滷綠竹筍&莫札瑞拉起司」打造出獨特的鹹香滋味；另有充滿台灣味的「炒．鹹酥蝦&綠竹筍」、帶有雞湯香氣與綠竹筍鮮甜口感的「燉．枸杞菌菇雞湯&綠竹筍」、米粒吸收滿滿高湯精華的「蒸．古早味綠竹筍炊飯」、清爽開胃的「華爾道夫綠竹筍蟹肉」等，菜色豐富多元。
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