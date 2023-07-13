JR東日本台北Buffet「滿千送300」 8人同行留言送龍蝦

JR東日本大飯店台北開幕兩周年慶，Brilliant鉑麗安全日餐廳即日起至9月30日推出「滿千送300元」活動，8人同行用餐上網評論留言、再加碼送每人半尾龍蝦料理。

位於飯店B1的Brilliant鉑麗安全日餐廳，主打多國美食料理，網友推薦不可錯過的是舒肥6小時後爐烤的英式牛排，以及海鮮百匯、精緻甜點。

業者建議，外皮酥香包覆肉質鮮嫩牛肉的英式料理「威靈頓牛排」，以自製海鮮高湯及番紅花一起煨煮米飯帶來濃郁香氣的「西班牙海鮮飯」、來自秋田橫手市特色美食並以獨特醬汁調味的「橫手炒麵」，以及因應炎熱夏日設計多道酸辣開胃的泰式料理如「泰式腰果雞丁」、「泰式海南雞飯」、「泰式酸辣蝦湯」等異國美食，都是招牌美味。