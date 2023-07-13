快訊

白飯之亂燒不停熱炒店歇業 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星

先別管能不能續白飯！一圖看懂熱炒店熱量地雷：炸物不是最高

晚餐1人3880元！全台最貴吃到飽「饗 A Joy」訂位官網瞬間炸了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夢幻！嘉義大埔美第二座希臘城堡「蓋婭莊園」今試營運

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
純白希臘式建築的康倪時代美學莊園，抬頭能看見守護莊園的瑞亞女神優雅佇立於山牆中央。圖／蓋婭莊園x康倪時代美學生技園區提供
純白希臘式建築的康倪時代美學莊園，抬頭能看見守護莊園的瑞亞女神優雅佇立於山牆中央。圖／蓋婭莊園x康倪時代美學生技園區提供

義大林大埔美精密機械園區第二座城堡「蓋婭莊園x康倪時代美學生技園區」今天起至8月31日試營運囉！體驗票100元，每日上午8點半至下午4點半，在園區入口售票亭現場排隊購票入園；蓋婭莊園表示，暑假獻上「放電提案」助攻爸媽們，可帶孩子們到園內日月鏡池，盡情嬉戲和水的韻律共舞。

繼去年試營運開幕的佐登妮絲城堡，嘉義大林大埔美園區內，讓遊客睽違已久的第二座希臘風莊園「蓋婭莊園x康倪時代美學生技園區」今天試營運，暑期將再開啟遊城堡熱潮。

純白希臘式建築風格的莊園，走入園抬頭，能看見守護莊園的瑞亞女神優雅佇立於山牆中央，且山牆上的天文鐘靜止在11點59分，以此象徵美麗永遠停留在此刻。

蓋婭莊園表示，園區試營運期間主打「仲夏百花盛典」，活動從今天起至8月31日，體驗票100元（原價300元）且入園加送入園禮「乾燥花香氛沐浴鹽球」一入，數量有限，換完為止。

而且莊園內有許多親子共遊景點，像在日月鏡池區，有精彩的水上秀，家長可帶孩子一同盡情嬉戲和水的韻律共舞，創造屬於彼此難忘的夏日時光。

嘉義大林大埔美精密機械園區第二座城堡「康倪時代美學莊園」今天試營運囉！圖／蓋婭莊園x康倪時代美學生技園區提供
嘉義大林大埔美精密機械園區第二座城堡「康倪時代美學莊園」今天試營運囉！圖／蓋婭莊園x康倪時代美學生技園區提供

希臘 義大 嘉義

延伸閱讀

嘉義托嬰中心又有逾期食品 最長超過9個月被罰

嘉義2水庫蓄水率升破65% 降雨有限仍須節約用水

嘉義新訓中心爆士兵拿鐵臉盆鬥毆 陸軍證實將施暴者送辦

嘉義竹崎首建5座擴大灌溉百噸蓄水池 受益百公頃農地

相關新聞

晚餐1人3880！全台最貴吃到飽「饗 A Joy」訂位官網瞬間炸了

饗賓餐旅旗下最新頂級自助餐「饗 A Joy」，自7月13日公布消費方案，並於早上9:00開放訂位。根據最新資料，饗的各餐...

夢幻！嘉義大埔美第二座希臘城堡「蓋婭莊園」今試營運

嘉義大林大埔美精密機械園區第二座城堡「蓋婭莊園x康倪時代美學生技園區」今天起至8月31日試營運囉！體驗票100元，每日上...

火車車廂也能演！ 台北藝穗節8月展開16天590場演出 　

夏季是台灣表演藝術交流與發展最為熱絡的時節，而台北藝穗節正是提供新銳藝術家展演的重要平台。2023台北藝穗節將於8月19...

五年級作家看米蘭昆德拉 「沒有他青春就少了一角」

捷克裔法籍作家米蘭．昆德拉12日辭世，享耆壽94歲。「他是台灣四、五年級生的思想啟蒙者，也是政治與社會的預言家。」詩人許...

「生命中不能承受之輕」封面小狗 米蘭昆德拉親自手繪

捷克裔法籍作家米蘭．昆德拉12日辭世，享耆壽94歲。他以「生命中不能承受之輕」成名，該書在台灣由皇冠出版中文版，銷量迄今...

早鳥88折、加送冰淇淋！5間人氣「父親節蛋糕」獻心意

父親節的腳步越來越近，許多甜點品牌也紛紛推出父親節蛋糕與專屬優惠。例如「Lady M」推出「焙茶千層」；「BAC」推出「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦