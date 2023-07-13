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夢幻！嘉義大埔美第二座希臘城堡「蓋婭莊園」今試營運
嘉義大林大埔美精密機械園區第二座城堡「蓋婭莊園x康倪時代美學生技園區」今天起至8月31日試營運囉！體驗票100元，每日上午8點半至下午4點半，在園區入口售票亭現場排隊購票入園；蓋婭莊園表示，暑假獻上「放電提案」助攻爸媽們，可帶孩子們到園內日月鏡池，盡情嬉戲和水的韻律共舞。
繼去年試營運開幕的佐登妮絲城堡，嘉義大林大埔美園區內，讓遊客睽違已久的第二座希臘風莊園「蓋婭莊園x康倪時代美學生技園區」今天試營運，暑期將再開啟遊城堡熱潮。
純白希臘式建築風格的莊園，走入園抬頭，能看見守護莊園的瑞亞女神優雅佇立於山牆中央，且山牆上的天文鐘靜止在11點59分，以此象徵美麗永遠停留在此刻。
蓋婭莊園表示，園區試營運期間主打「仲夏百花盛典」，活動從今天起至8月31日，體驗票100元（原價300元）且入園加送入園禮「乾燥花香氛沐浴鹽球」一入，數量有限，換完為止。
而且莊園內有許多親子共遊景點，像在日月鏡池區，有精彩的水上秀，家長可帶孩子一同盡情嬉戲和水的韻律共舞，創造屬於彼此難忘的夏日時光。
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