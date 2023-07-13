火車車廂也能演！ 台北藝穗節8月展開16天590場演出 　

夏季是台灣表演藝術交流與發展最為熱絡的時節，而台北藝穗節正是提供新銳藝術家展演的重要平台。2023台北藝穗節將於8月19日至9月3日舉辦。今年共有135組團隊加入，將在台北市的31個場域帶來590場演出。演出類別新增馬戲及音樂劇，演出空間則添上火車車廂、日式古蹟等，以非典型劇場培養下一個世代的表演人才。

王孟超表示，台北藝穗節是最具活力的藝術節。除了過去常見的戲劇、舞蹈、音樂、視覺藝術，今年加設了「馬戲」項目。台灣馬戲揉和西方與東方的技巧與思維，成為近年來備受親子觀眾喜愛的表演類型，許多年輕藝術家的加入，讓馬戲表演在台灣發展的潛力無窮。而台北表演藝術中心多年來持續開辦「音樂劇人才培訓計畫」 ，這樣的努力也體現在今年的藝穗節，有高達11檔34場次的音樂劇節目，帶來不同於正規劇場所展現的視覺與聽覺的創意。

台北藝穗節每年走訪台北市的各種空間，並想像其成為表演場域的可能性。今年的31個表演場域，以台北表演藝術中心為基地向外擴張，多數場地只要搭乘捷運就可抵達。新增的特色場域包含新北投車站的火車車廂、首度啟用的北藝中心十一樓天台、充滿榻榻米香氣的紀州庵文學森林古蹟－大廣間、廢墟感強烈的一日弎時等。

藝穗節今年特別規劃「藝穗前夜祭──心心回FUN」及「星際劇場」兩項主題演出。「藝穗前夜祭──心心回FUN」將於8月10日至13日，帶來3檔共8場次的演出，邀請三檔2022年藝穗得獎作品復刻重現，讓去年錯過的觀眾有機會欣賞得獎之作。

「星際劇場」源自新冠疫情時代藝術家對線上展演的應用與演化，今年精選10檔節目，在藝穗節演出的8月19日至9月3日期間，同步進行線上播映。

8月4日起，藝穗節專屬「北藝一號店」將在台北表演藝術中心廣場的北斗座開張，「北藝一號店」除了可提供藝穗節節目的售券與諮詢服務，營業期間的每個週末也安排了快閃演出、Live Podcast及交流活動；8月12日下午則舉辦以「遊走」為主題的開幕活動，讓觀眾與藝術家在遊走中不期而遇，發現不同的創意與驚喜。

藝穗節期間同步舉辦「評論工作坊」，歡迎對評論寫作有興趣的觀眾報名參與，報名至7月下旬止。更多台北藝穗節資訊，請至2023臺北藝穗節官網查詢：https://www.tpac-taipei.org/festival-fringe