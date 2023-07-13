五年級作家看米蘭昆德拉 「沒有他青春就少了一角」

捷克裔法籍作家米蘭．昆德拉12日辭世，享耆壽94歲。「他是台灣四、五年級生的思想啟蒙者，也是政治與社會的預言家。」詩人許悔之如此形容昆德拉。「沒有他的小說，青春就少了一角。」小說家鍾文音表示，多年旅行都帶著「生命中不能承受之輕」上路，女主角薩賓娜是她年輕時想活成的樣子，「我的世代幾乎是這本書的縮影。」

米蘭．昆德1968年參加捷克民主運動「布拉格之春」，1975年展開流亡移居法國，1984年寫下「生命中不能承受之輕」，1988年這本書被拍成電影「布拉格之春」。

「生命中不能承受之輕」以「布拉格之春」為背景，蘇聯軍隊入侵捷克後，知識分子逃往海外。昆德拉透過一男兩女交織的愛情故事，帶出了對政治、文化、人類生命的省思與嘲諷。許悔之認為，此一背景呼應台灣解嚴前後的威權結構，融入尼采「永劫回歸」的思想，召喚讀者在虛無中如何積極思考人生。即使過了數十年，跟現今的社會與政治處境依然環環相扣，宛如精準的政治預言

米蘭·昆德拉曾說：「我的小說是一部青春的史詩。」小說家鍾文音則說:「沒有他的小說，青春就少了一角。」她多年旅行都帶著「生命中不能承受之輕」上路，且旅行到小說家筆下的現場。「薩賓娜(書中女主角)是我年輕時想活成的樣子，自由，大氣，感性。」她感嘆：「我的世代幾乎是這本書的縮影」。

「他為我的小說打開詩化與思化的一扇想像巨門。」鍾文音說，米蘭昆德拉的「被背判的遺矚」讓她重新認識卡夫卡、「玩笑書」讓她看到小説新語感的大翻轉，而「小說的藝術」寫到讓小說終止在道德的花園前，更讓她深受啟發，「他的小說召喚我提筆、上路與實踐」。