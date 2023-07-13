「生命中不能承受之輕」封面小狗 米蘭昆德拉親自手繪

捷克裔法籍作家米蘭．昆德拉12日辭世，享耆壽94歲。他以「生命中不能承受之輕」成名，該書在台灣由皇冠出版中文版，銷量迄今已達十萬本。其他作品如「笑忘書」、「生活在他方」、「不朽」也都是長銷書。皇冠總編輯許婷婷表示，皇冠幾年前推出新版，為所有米蘭．昆德拉作品換上以他手繪圖為主要視覺意象的封面。「生命中不能承受之輕」封面的小狗，就是在書中登場的「卡列寧」。

2018年起，皇冠將米蘭‧昆德拉的作品一一改版。許婷婷說，米蘭·昆德拉對於自己的作品相當有想法。新版的封面設計都是他透過經紀人表達自己的想法，和皇冠一一溝通。新版封面改採米蘭·昆德拉的手繪插圖，迥異於舊版的油畫風格。不僅傳達米蘭‧昆德拉的言外之意，也呼應書中情節。如「生命中不能承受之輕」封面的手繪小狗，就是在小說中登場的動物角色。

米蘭．昆德拉作風低調、在巴黎的生活近乎隱居、也不使用社群媒體；即使出版新書，也不接受記者採訪。雖然如此，他的讀者沒有少過。許婷婷觀察，即使這個時代離「生命中不能承受之輕」背景的捷克民主運動「布拉格之春」已遠，但米蘭·昆德拉用小說討論哲學的手法，就連哲學系學生也為之著迷，使他擁有跨時代的讀者。