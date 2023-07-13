「生命中不能承受之輕」封面小狗 米蘭昆德拉親自手繪

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
皇冠幾年前推出新版，為所有米蘭．昆德拉作品換上以他手繪圖為主要視覺意象的封面。「生命中不能承受之輕」封面的小狗，就是在書中登場的「卡列寧」。圖／皇冠提供
皇冠幾年前推出新版，為所有米蘭．昆德拉作品換上以他手繪圖為主要視覺意象的封面。「生命中不能承受之輕」封面的小狗，就是在書中登場的「卡列寧」。圖／皇冠提供

捷克裔法籍作家米蘭．昆德拉12日辭世，享耆壽94歲。他以「生命中不能承受之輕」成名，該書在台灣由皇冠出版中文版，銷量迄今已達十萬本。其他作品如「笑忘書」、「生活在他方」、「不朽」也都是長銷書。皇冠總編輯許婷婷表示，皇冠幾年前推出新版，為所有米蘭．昆德拉作品換上以他手繪圖為主要視覺意象的封面。「生命中不能承受之輕」封面的小狗，就是在書中登場的「卡列寧」。

2018年起，皇冠將米蘭‧昆德拉的作品一一改版。許婷婷說，米蘭·昆德拉對於自己的作品相當有想法。新版的封面設計都是他透過經紀人表達自己的想法，和皇冠一一溝通。新版封面改採米蘭·昆德拉的手繪插圖，迥異於舊版的油畫風格。不僅傳達米蘭‧昆德拉的言外之意，也呼應書中情節。如「生命中不能承受之輕」封面的手繪小狗，就是在小說中登場的動物角色。

米蘭．昆德拉作風低調、在巴黎的生活近乎隱居、也不使用社群媒體；即使出版新書，也不接受記者採訪。雖然如此，他的讀者沒有少過。許婷婷觀察，即使這個時代離「生命中不能承受之輕」背景的捷克民主運動「布拉格之春」已遠，但米蘭·昆德拉用小說討論哲學的手法，就連哲學系學生也為之著迷，使他擁有跨時代的讀者。

米蘭 手繪

延伸閱讀

新興國本幣債抗通膨成效佳 成當紅炸子雞

以筆桿對抗共產極權 「生命中不能承受之輕」作家米蘭昆德拉辭世

慟！「生命不可承受之輕」作者、文壇巨匠米蘭昆德拉94歲逝世

生命中不能承受之輕：作家米蘭．昆德拉逝世，享壽94歲

相關新聞

火車車廂也能演！ 台北藝穗節8月展開16天590場演出 　

夏季是台灣表演藝術交流與發展最為熱絡的時節，而台北藝穗節正是提供新銳藝術家展演的重要平台。2023台北藝穗節將於8月19...

五年級作家看米蘭昆德拉 「沒有他青春就少了一角」

捷克裔法籍作家米蘭．昆德拉12日辭世，享耆壽94歲。「他是台灣四、五年級生的思想啟蒙者，也是政治與社會的預言家。」詩人許...

「生命中不能承受之輕」封面小狗 米蘭昆德拉親自手繪

捷克裔法籍作家米蘭．昆德拉12日辭世，享耆壽94歲。他以「生命中不能承受之輕」成名，該書在台灣由皇冠出版中文版，銷量迄今...

早鳥88折、加送冰淇淋！5間人氣「父親節蛋糕」獻心意

父親節的腳步越來越近，許多甜點品牌也紛紛推出父親節蛋糕與專屬優惠。例如「Lady M」推出「焙茶千層」；「BAC」推出「...

復古風格就是流行關鍵字！Reebok再詮釋經典網球鞋

受到1990年至2000年代初盛行的滑板鞋啟發，Reebok與BEAMS合作推出的「CLUB C BULC」系列設計以滑板為重，讓這經典網球鞋展現全新風貌。而今年是夢想王國迪士尼的100歲生日，adidas Originals則以人氣角色「小飛象（Dumbo）」為靈感，結合復古學院風，呈現多款服飾與經典鞋款，可愛度破表。

米其林指南7月新入選公布 台南「西羅殿牛肉湯」入列

隨著2023年《臺北、臺中、臺南＆高雄米其林指南》發布會的時間逐漸接近，《米其林指南》今天一口氣公佈了9家位於台北、台南...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦