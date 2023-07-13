早鳥88折、加送冰淇淋！5間人氣「父親節蛋糕」獻心意

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
亞尼克「尊爵黑騎士」，6吋售價988元。圖／亞尼克提供
亞尼克「尊爵黑騎士」，6吋售價988元。圖／亞尼克提供

父親節的腳步越來越近，許多甜點品牌也紛紛推出父親節蛋糕與專屬優惠。例如「Lady M」推出「焙茶千層」；「BAC」推出「茶韻紳士」，預購還可加贈「SUNMAI金色三麥極濃啤酒」；「亞尼克」則有預購88折的限時優惠，「Häagen-Dazs」則有買2顆冰淇淋蛋糕，加贈3張單球冰淇淋等方案。

【Lady M】

Lady M所推出的「焙茶千層」在父親節限量回歸。選用日本靜岡焙茶融入薄透的手煎餅皮及鮮奶油中，再配上以沖繩黑糖及焙茶特製而成的果凍球點綴於頂層面，具有馥郁茶香及豐富層次，自7月14日至7月30日期間開放預購，6吋1,800元。

【boîte à bijoux珠寶盒法式點心坊】

珠寶盒今年以委內瑞拉單一產區的歌劇卡魯帕諾62％巧克力，製作出法式經典的「歌劇院蛋糕」，融合咖啡的沉穩內斂以及巧克力溫柔優雅，6吋1,480元。此外，珠寶盒還同步推出「聖多諾黑泡芙塔」與「珂萃蛋糕」，各為8吋1,680元、6吋1,390元。

【BAC】

今年BAC推出「茶韻紳士」鐵觀音濃韻蛋糕，將台灣鐵觀音茶以及70% 比利時巧克力化作內餡，呼應爸爸的穩重形象，還搭配湯種戚風、巧克力牛奶餡，6吋990元、8吋1,900元。7月28日前預購並完成付款，即可獲贈「SUNMAI金色三麥極濃啤酒」1瓶。

【亞尼克】

亞尼克本次推出「尊爵黑騎士」、「芒果富豪」、「酷！偶爸」、「百香果巧克力派」等父親節應景的品項，單品價格自888元起。7月31日前預定指定款蛋糕，還可享88折優惠。

【Häagen-Dazs】

Häagen-Dazs今年推出4款父親節造型蛋糕。主打款「紳士風采」呈現出西裝背帶、襯衫領口與圖騰領帶，內含香草和夏威夷果仁口味冰淇淋，7吋2,280元。「加冕時刻」則是以皇冠造型搭配上雙重巧克力甘納許馬卡龍冰淇淋搭配濃郁芒果，5吋1,980元、7吋2,380元。另外還有「葉見幸福」、「米奇米妮沙灘」等品項同步登場。8月6日前，任選2顆冰淇淋蛋糕，即加贈3張單球冰淇淋兌換券。另外還有指定款優惠價、外送免運等優惠。

Lady M打造父親節限定6吋焙茶千層蛋糕。圖／Lady M提供
Lady M打造父親節限定6吋焙茶千層蛋糕。圖／Lady M提供
BAC「茶韻紳士」鐵觀音濃韻蛋糕，6吋990元、8吋1,900元。圖／BAC提供
BAC「茶韻紳士」鐵觀音濃韻蛋糕，6吋990元、8吋1,900元。圖／BAC提供
Häagen-Dazs多款父親節冰淇淋蛋糕。圖／Häagen-Dazs提供
Häagen-Dazs多款父親節冰淇淋蛋糕。圖／Häagen-Dazs提供
珠寶盒「歌劇院蛋糕」，6吋1,480元。圖／珠寶盒法式點心坊提供
珠寶盒「歌劇院蛋糕」，6吋1,480元。圖／珠寶盒法式點心坊提供

冰淇淋 巧克力

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