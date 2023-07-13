早鳥88折、加送冰淇淋！5間人氣「父親節蛋糕」獻心意

父親節的腳步越來越近，許多甜點品牌也紛紛推出父親節蛋糕與專屬優惠。例如「Lady M」推出「焙茶千層」；「BAC」推出「茶韻紳士」，預購還可加贈「SUNMAI金色三麥極濃啤酒」；「亞尼克」則有預購88折的限時優惠，「Häagen-Dazs」則有買2顆冰淇淋蛋糕，加贈3張單球冰淇淋等方案。

【Lady M】

Lady M所推出的「焙茶千層」在父親節限量回歸。選用日本靜岡焙茶融入薄透的手煎餅皮及鮮奶油中，再配上以沖繩黑糖及焙茶特製而成的果凍球點綴於頂層面，具有馥郁茶香及豐富層次，自7月14日至7月30日期間開放預購，6吋1,800元。

【boîte à bijoux珠寶盒法式點心坊】

珠寶盒今年以委內瑞拉單一產區的歌劇卡魯帕諾62％巧克力，製作出法式經典的「歌劇院蛋糕」，融合咖啡的沉穩內斂以及巧克力溫柔優雅，6吋1,480元。此外，珠寶盒還同步推出「聖多諾黑泡芙塔」與「珂萃蛋糕」，各為8吋1,680元、6吋1,390元。

【BAC】

今年BAC推出「茶韻紳士」鐵觀音濃韻蛋糕，將台灣鐵觀音茶以及70% 比利時巧克力化作內餡，呼應爸爸的穩重形象，還搭配湯種戚風、巧克力牛奶餡，6吋990元、8吋1,900元。7月28日前預購並完成付款，即可獲贈「SUNMAI金色三麥極濃啤酒」1瓶。

【亞尼克】

亞尼克本次推出「尊爵黑騎士」、「芒果富豪」、「酷！偶爸」、「百香果巧克力派」等父親節應景的品項，單品價格自888元起。7月31日前預定指定款蛋糕，還可享88折優惠。

【Häagen-Dazs】