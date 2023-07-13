疫情解封出遊潮！智能管家用科技看顧你的家

迎接疫情過後的第一個暑假，有不少家庭都開始陸續安排出國計畫，根據知名旅遊網路平台調查，超過一半以上的國人的出遊計畫都以海外旅遊為首選，另有72%的民眾表示想要「徹底放鬆」，進而安排海外散心的出遊計畫。

為了在暑假期間可以安心出遊，有不少家庭在預算考量下，紛紛採購小型的室內監視設備，讓全家出遊時可以透過手機隨時查看家中狀態，當監視畫面在家中無人時偵測到異樣動態，除了即時畫面，還可將畫面資料儲存至雲端，提供使用者下載並觀看事件發生時的影像紀錄，作為刑事案件追溯時的報案依據。



圖 / 有.設計 uDesign 提供

只要在家中大門或落地窗配置完善的物聯感測裝置，透過物聯網配件的無線串接技術，當門戶因外力入侵觸發感測，使用者手機將能即時收到推播訊息，並透過手機APP立即觀看室內影像，還可運用雙向通話功能嚇阻宵小犯行。若搭配蜂鳴器和警報器，開門連動警報設備，就算沒有查看手機推播的通知訊息，小偷進門時，警報設備亦能立即響起，第一時間喝阻歹徒的盜竊行為。



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台灣智能設備品牌「西格瑪智慧管家」為Amazon Web Services (AWS) 的長期合作夥伴，讓使用者在家中網路保持順暢下，出門在外也可安心享受西格瑪智慧管家帶來的便利性。



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