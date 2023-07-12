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上吉燒肉新套餐上桌！宵夜加碼「月見涮涮燒、蒸肉」
2019年於台北東區創立至今的「上吉燒肉」，今夏推出「六種盛合」、「八種盛合」和牛套餐，另外針對宵夜時段，還推出「豚內臟組合」、「月見涮涮燒」及「日式傳統手工蒸肉」等限定餐點，適合搭配酒飲品嚐。
上吉燒肉主打正宗的日式燒肉，提供多樣化的單點肉品與桌邊代烤服務，並且也會依照肉品的種類與特性，進行切法、形狀、厚薄等細節變化。本次新推出的「六種盛合」集結笹肉、內裙肉、上等後腹肉、日和肋眼蓋、日和肋眼芯、日和肩胛牛排等6種部位，讓民眾感受各款肉品的風味變化，雙人價2,380元。至於「八種盛合」則是再增加特製一品菲力、辛葱絲友三角2款肉品，同樣適合雙人品嚐，每套3,280元。
針對宵夜時段，上吉燒肉自晚間21:00後也推出3款限定菜單。其中「豚內臟組合」採六宮格設計，提供豬舌、豬肝、豬心、豬喉嚨、大腸頭或豬頰肉等內臟部位，經醃漬再燒烤後的風味十分適合下酒，每套340元。「月見涮涮燒」將和牛炭烤後鋪於日本米飯上，再搭配醃製過的蛋黃，帶來滑順鹹香的滋味，每份380元。至於「日式傳統手工蒸肉」，則有多種時蔬，以及日和沙朗、豬五花、雞腿肉等3種肉品，藉由蒸籠加熱後呈現清爽滋味，搭配特調柑橘胡麻醬也能提昇香氣，每套460元。
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