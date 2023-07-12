喝得到葡萄香氣！「-196°C強冽」雙重葡萄口味登場

今年是日本冠軍調酒品牌「-196°C強冽」登台第四年，特別帶來全新口味「雙重葡萄」，搭配9%酒精濃度以及全新500毫升大容量包裝，提升沁涼痛快感。全新商品將於7月12日起於全台各大通路陸續上市，每罐建議售價99元。

「-196°C強冽」全新口味「雙重葡萄」，延續品牌零糖、零普林的產品特點，以獨家瞬冷炸裂製法，利用零下196°C瞬間冰凍整顆白葡萄及紫葡萄雙重風味果實，進而粉碎、浸漬酒中而製成，完整保留水果原始香氣。而9%的酒精濃度加上全新500毫升重磅容量，絕對是今夏暢快續飲的最佳良伴，香氣四溢的果實風味，也成為夏日消暑聖品。

三得利總經理顧令德表示：「今年邁入第四年，除了長銷品項『雙重檸檬』、『雙重葡萄柚』以外，過往曾推出『鳳梨』、『蜜柑』等人氣季節限定調酒，也都備受好評。為了持續滿足台灣民眾對於多樣口味的需求，進而研發出全新『雙重葡萄』口味，邀請粉絲們一起來品嘗。」

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