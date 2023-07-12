最強台味美食現身全家 台酒花雕三杯雞飯卷、雙月愛恨椒芝涼拌麵消暑又開胃
熟悉的台味最對味！全家便利商店再度攜手連續5年榮獲米其林必比登推薦的「雙月食品社」，以及擁有百年歷史的臺灣菸酒公司推出多款夏日台味美食，品項系列更多元，其中台酒部份包含「白蘭地椰香嫩雞飯」、「花雕三杯雞飯卷」、媽媽煮藝「紹興翅小腿」與minimore甜點「荔枝金萱雙餡泡芙」等4款聯名微醺鮮食；另外，則攜手雙月推出「愛恨椒芝涼拌麵」、「吹風滷味」、「雙月嫩仙草凍」與「雙月檸檬愛玉凍」4款聯名消暑新品，即日起全台4,150間全家店舖美味登場，從早餐、下午茶吃到宵夜都可以。
另外，全家APP「全+1商城」與電商平台「全家行動購」更獨家開賣台酒雕嘴滷味、泡麵與雙月食品社仙草雲飲禮盒、烏美汁、剝皮辣椒等多款私房美食；即日起至7月18日期間，FamiPort預購台酒11款陳高禮盒，更享8.9折起限時優惠；此外，全家店長LINE群組「全+1社群電商」更有可預購雙月獨家預購1公斤規格的「檸檬愛玉凍」與「嫩仙草凍」2款團購夯品，享2件149元團購優惠價，直接+1就能訂。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全家今年初首度與台酒共推聯名鮮食大獲好評創近10億業績，此次再推台灣味微醺美食，嚴選南投酒廠荔枝釀與伏特加結合minimore甜點端出「荔枝金萱雙餡泡芙」，清爽口感最適合夏日午後品嚐；「白蘭地椰香嫩雞飯」以南投酒廠白蘭地入料，椰奶白醬與白蘭地酒香完美揉合；媽媽煮藝「紹興翅小腿」則選用埔里酒廠的紹興酒與國產鮮嫩棒棒腿醃漬；更有以台中酒廠經典人氣花雕酒為原料的「花雕三杯雞飯卷」，在今夏帶來不同的微醺口感。
歡慶台酒聯名新品上市，即日起至9月5日於全家實體店舖購買台酒指定泡麵，享8.5折起優惠價；8月8日前凡於全家店舖購買台酒任1商品，即可獲得「撩心的夏日！台酒商品抽獎趣」抽獎券乙張，有機會抽中價值40,000元大阪雙人來回機票，買越多中獎機會越高。
全家這次也再度將「雙月食品社」店內招牌菜色變身消暑輕食新品，推出「愛恨椒芝涼拌麵」、「吹風滷味」、「雙月嫩仙草凍」與「雙月檸檬愛玉凍」4款消暑美食。除了將雙月店內招牌必點「愛恨椒芝麵」變身最適合夏季的涼麵版「愛恨椒芝涼拌麵」，雙月老饕店內必點、以吹冷氣降溫因而得名的「吹風滷味」，懷舊鹹香中帶有微微辣感，為最涮嘴台味代表。另外，還有熱銷好評的「愛恨椒芝麵」及「愛恨蔥蔥麵」2款冷凍拌麵，多種選擇隨時到店即可買回家輕鬆加菜，
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