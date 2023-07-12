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86樓高空景觀！帝王蟹腳、牛排吃到飽 「饗」7月23日開幕、7月13日開放訂位
饗賓餐旅最新品牌「饗」終於來了！主打位於台北101的86樓、提供多樣化餐點吃到飽的「饗」在7月12日公佈最新餐區照片，其中包含民眾喜愛的「帝王蟹腳」、「牛排」等食材。同時官方也公佈將於「7月13日」開放訂位，預計將於「7月23日」正式開幕。
全新打造的「饗」為饗賓餐旅集團旗下最新、最頂級的吃到飽餐廳，地點位於台北101的86樓，擁有絕佳的視野景觀。根據最新公告的照片中，可以看到店內提供起司、火腿盤，還有帝王蟹腳、牛排、生魚片、壽司、扇貝、小籠包、牛排三明治、天婦羅、龍蝦等多種食材，均採無限量供應。隨著照片出爐，也為吃到飽迷們帶來全新的期待。
同時「饗」也宣佈，預計將於7月13日開放訂位，預計早上9:00開放網路訂位、官網上線；10:00則開放電話訂位。實際開幕日則定在7月23日。
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