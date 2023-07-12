買台酒與「全家」聯名夏日鮮食 抽大阪雙人來回機票

體感溫度動輒飆破40度的此刻，沒有比穿搭出視覺涼感，以及繽紛亮眼風格更重要的事了！法國時尚品牌agnès b.旗下的To b. by agnès b.便精選薄荷綠、玫瑰粉、碧湖藍等馬卡龍色服飾，要女孩們搭配出出別樹一幟的清新與活潑。而牛仔褲大廠Levi's則是結合涼感科技與冰藍配色，打造出多款不同剪裁褲款，讓夏季出遊也阻擋不了展現潮流態度的決心。

2023-07-12 13:06