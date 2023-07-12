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買台酒與「全家」聯名夏日鮮食 抽大阪雙人來回機票
臺灣菸酒公司自今年初與「全家」兩波合作「酒香鮮食」，創造通路買氣及社群討論熱潮；7月12日起再度迎戰消費者夏日鮮食需求，推出「白蘭地椰香嫩雞飯」、「花雕三杯雞飯卷」、「紹興翅小腿」與「荔枝金萱雙餡泡芙」等4款私房撩心菜。7月12日至8月8日期間，凡於「全家」店舖購買台酒任1商品，即可獲得「撩心的夏日！台酒商品抽獎趣」抽獎券乙張，有機會抽中價值40,000元大阪雙人來回機票，買越多、中獎機會越高。
台酒與「全家」第三波聯名合作，從主食到甜點訴求獨家酒香美味。主食「白蘭地椰香嫩雞飯」使用南投酒廠白蘭地佐椰奶醬嫩炒雞丁，復刻中西合璧美味洋食。「花雕三杯雞飯卷」以台中酒廠料理花雕酒入三杯雞，提升香氣層次，台式風味十足。
「紹興翅小腿」既是下酒菜也是嘴饞點心，嚴選埔里酒廠紹興酒醃製國產鮮嫩棒腿，燒烤熟化吮指美味。甜點「荔枝金萱雙餡泡芙」則以南投酒廠荔枝酒與伏特加作為內餡，搭配金萱茶卡士達泡芙，甜蜜共度微醺時刻。
此外，即日起至9月5日止，於「全家」實體店舖購買台酒紅標米酒麻油雞麵、花雕雞麵等6款指定泡麵，另享8.5折起優惠價。台酒甕藏陳年高粱酒系列禮盒於7月12日至18日，推出「全家」FamiPort預購8.9折專屬折扣。
「全家」APP「全+1商城」與電商平台「全家行動購」，亦開賣多款台酒美食，包含台酒雕嘴滷味、花雕東坡肉袋麵、蔓越莓沙琪瑪與果醋口袋晶凍等商品。詳情請關注「全家」官網及台酒購物網最新公告。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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