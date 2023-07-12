硬是便宜1元！7-ELEVEN推59元國民便當 宣戰全聯、家樂福60元幸福餐盒…平價戰誰勝？

選在7月11日45周年慶之際，超商龍頭統一超（2912）推出59元的國民便當，直球對決日前熱賣的全聯60元幸福便當。物價驚漲，動輒百元起跳，吃不起的便當成了消費者的痛，繼全聯、家樂福之後，超商龍頭7-ELEVEN加入平價便當大戰，消費者會是最大贏家嗎？

7-11（7-ELEVEN）宣布國民便當今天（11日）重回市場，一個只賣59元，比全聯、家樂福年初推出的60元幸福餐盒，硬是便宜一元。

一塊錢的價差，隱含濃厚的煙硝味，因為全聯、家樂福蠶食多時的消費客群，讓7-11嗅到危機，如今再推國民便當，儘速回防，讓這三家業者意外掀起一場便當大戰。

其實，受到通貨膨脹影響，萬物驚驚漲，原物料價格居高不下，現在一個便當動輒百元都不足為奇，即便小資族、上班族哀鴻遍野，還是得掏出鈔票。

看準這波商機，超商、超市、量販店陸續推出6個10元硬幣就能購買的平價便當，肉、菜、蛋應有盡有，受到消費者熱烈迴響。

《遠見》整理三家通路的便當資訊，午餐時間到，不妨去門市比較味道。

7-ELEVEN國民便當強勢回歸

許多人會在超商解決一餐，而7-11（7-ELEVEN）日前在臉書粉絲專頁上貼出「國民便當」強勢回歸的消息，一個便當只要59元，讓消費者拍手叫好，「回憶的好味道回來了」、「很實在的木盒，要買爆」、「59元真的很佛心」。

7-11（7-ELEVEN）的「國民便當」今（11日）重回市場，除了經典的豆豉里肌肉片做為主菜，另有鹹甜香腸、青蔥蛋、酸菜、高麗菜冬粉及辣味筍尾茸等6道經典配菜。開賣第一天，經過7-11的上班族郭小姐說，國民便當是回憶的味道，會找時間前往購買。

選在這時候推出經典復刻商品，統一超商公共事務部長李至和表示，因為7月11日與7-11數字相同，便訂為「7-ELEVEN DAY」，這一天都會有新產品問世，今年輪到國民便當，全台6700間門市每天限量販售。

而7-11（7-ELEVEN）台北博源門市將在7月12日免費送出100個國民便當，當天早上10點30分開放排隊，11點起發送，每人兌換一份。

國民便當使用整塊無骨里肌肉，並完整復刻6道配飯菜色、開胃下飯。 聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影

全聯幸福便當報廢率低於1%

在7-11（7-ELEVEN）之前，全聯今年也搶攻便當市場，旗下自有品牌「美味堂」響應農委會「零飢餓政策」，推出「60元幸福餐盒」，主菜是國產的里肌肉，醃漬、油炸再滷製，工序毫不馬虎，便當還有3樣蔬菜、豆包等配菜，每個月還會順應時節更換菜色。

這款便當推出時限量、限地點，全聯第一年將先供應250萬個，首波在台北的45家門市販售，每周7500個，接下來再陸續增加至8萬個，供應全台200多家門市。

此外，全聯同步推出「招牌雞腿」跟「經典排骨」2種復古熱便當，每日新鮮現做，份量更紮實，每個便當售價也只要89元。

因為幸福餐盒熱賣，全聯熱便當的銷售量也在3年內成長3倍，幾乎天天賣光，報廢率低於1%；全聯5月起也提供自有的「小時達」外送服務，全台有130間至150間全聯門市可透過小時達買到熱便當。

全聯熱便當的銷售量在3年內成長3倍，幾乎天天賣光，報廢率低於1%。 聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

家樂福49元經典小吃引熱潮

同樣攜手農委會，家樂福今年初推出平價幸福餐盒，要價60元，主菜是比臉還要大的炸排骨，或是一片肥厚鯖魚，還能吃到台灣米、非籠飼雞蛋及至少3樣蔬菜，上架至今幾乎天天秒殺，賣到嚇嚇叫。

今年5月底，家樂福再新增主菜「嫩雞胸」，要吸引健身或減脂族群上門購買。

值得一提的是，家樂福還有「安心呷餐盒」，炒飯、炒麵、炒米粉、油飯、水餃、紅油炒手等6款經典小吃，更挑戰比平價更便宜的49元，因為份量也很飽滿，熱賣至今。

民以食為天，在這個萬物齊漲的時代，以平價便當搶攻消費者的胃，不僅提升業績，更帶入多元客群，推動銷售動能，這樣的「便當行銷」能維持多久？誰又能脫穎而出？就看哪家業者能取信消費者。

3款便當比較表。 圖／遠見記者郭逸整理

（本文出自2023.07.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）