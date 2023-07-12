米其林星廚林明健冠名打造「AKIN君尹」 插旗松江南京商圈

米其林星廚林明健（Chef Kin）旗下擁有連續5年獲米其林一星肯定的餐廳LONGTAIL、原木燒烤餐廳WILDWOOD、及時尚地中海風格料理餐廳BeGood，但這次他首度用自己的名字，與豐麗保集團攜手打造了一家全新Fine Dining餐廳「AKIN君尹」。新餐廳即將在7月12日於松江南京商圈開幕，林明健也完成個人餐飲版圖中最重要的一塊Fine Dining拼圖。

林明健來自香港、以法式料理入廚，2014年來到台北展開自己的事業，2017年8月開設LONGTAIL餐廳酒吧，隔年便首度摘下米其林一星，前後連續5年持穩一星。請教林明健自LONGTAIL成功經驗的領會，他淡淡地表示：「還是要『做自己』啦。在LONGTAIL之前，台灣的餐飲市場沒有這樣的餐廳酒吧概念，不管在餐廳型態、或是料理形式上，都很新；但這是我自己喜歡的東西，所以要相信自己的判斷，很勇敢地去Explore未知的新領域。」

AKIN採開放式廚房，板前座位是賓客沉浸式體驗美食的劇場。圖／AKIN君尹提供。

來到全新Fine Dining餐廳「AKIN君尹」，林明健一本初衷，依然堅持「做自己」，套餐中沒有麵包、不供應奶油、沒有傳統Cheese Plate；他揉合香港成長記憶、鍾愛的日式與南洋風味、對第二故鄉台灣的情感與法式料理烹飪技巧，每道料理皆呈現特有風格及令人難忘的風味。

在AKIN用餐同時可欣賞主廚行雲流水廚藝。圖／AKIN君尹提供。

「北海道生蠔、發酵茴香奶油、Osetra魚子醬」以北海道仙鳳趾地區濃鮮甘美的生蠔，搭配發酵茴香奶油醬、刺蔥油、海葡萄與Osetra等級魚子醬，酸鮮醬汁與鹹鮮魚子醬昇華了生蠔鮮甜與飽滿海味，鮮爽甘美。

北海道生蠔、發酵茴香奶油、Osetra魚子醬。記者高婉珮／攝影。

「馬糞海膽、金桔、大葉」自港點千層蘿蔔絲酥餅汲取靈感，林明健主廚自製油酥皮包覆北海道馬糞海膽、發酵金桔醬油及日本大葉酥炸而成，底部沾附白芝麻增添馨香，溫熱鬆化酥皮與鮮甜綿密海膽完美融合，滋味妙不可言。

「日本野生紅喉、昆布飯、娃娃菜」以油脂豐厚的日本野生紅喉入饌，以炭烤手法讓高溫炭火與豐富油脂交揉迷人煙燻香氣，搭配溫潤綿密的昆布飯及魚高湯低溫烹煮的娃娃菜，豐美溫婉。

日本野生紅喉、昆布飯、娃娃菜。圖／AKIN君尹提供。

主菜「羊排、黑蒜、百合」將紐西蘭Lumina高地和羊肋排部位低溫慢烤至五分熟，佐黑蒜法式酸甜醬，以及醇郁的紹興沙巴雍，讓和羊在醬汁搭配下呈現出截然不同的兩種風情。

羊排、黑蒜、百合。圖／AKIN君尹提供。

考量台灣飲食習慣對Cheese Plate接受度不高，林明健將艾帕瓦絲乳酪（Époisses）以流心乳酪蛋糕方式呈現，成為「艾帕瓦絲乳酪蛋糕、大黃果醬」，帶著鹹蛋黃香氣的乳酪蛋糕與大黃果醬交織成絕妙的鹹甜滋味。

甜點「櫻桃、黑巧克力、酒釀冰淇淋」底層以夏季盛產櫻桃加入香氣甜美的Gewurztraminer白酒製成酒漬櫻桃，堆疊62%黑巧克力泡泡及酒釀冰淇淋，以柚子冷凍泡泡冰包覆，呈現出多層次風味。

櫻桃、黑巧克力、酒釀冰淇淋。圖／AKIN君尹提供。

AKIN夏季套餐每位7,880元+10%，共13道餐點，採無菜單料理方式隨季節與產地更迭調整餐點內容。侍酒師餐酒搭配每位2,280元+10%，含自家釀製康普茶調飲共5杯無酒精飲品、2,680元+10%含5杯精選酒款、3,280元+10%含7杯精選酒款（以上已含水資）。

◎AKIN君尹

．地址：台北市中山區建國北路一段92巷8號

．電話：02-2509-1070（接聽時間為營業日15:30～17:30）

．營業時間：週三～週五18:00～22:00；週六、日11:30～15:00/18:00～22:00（週一、二公休）

．訂位：https://inline.app/booking/Akin/Akin

．座位數：16席