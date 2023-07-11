生啤、沙瓦、Highball「不限次數喝到飽」 喝1個月399

自2022年首次在台推出「啤酒喝到飽訂閱制」後，主打居酒屋料理、平價燒肉的「Beer King・ビールキング」再推出全新喝到飽方案，每月399元，就可以享「麒麟生啤酒、檸檬沙瓦、Highball」等3種飲品不限次數、不限時段喝到飽，適合喜愛追求微醺時光的民眾。

「Beer King・ビールキング」自2021年於台北林森北路條通內開設首間店舖，主打日式風格的居酒屋。後又再於永和頂溪捷運站附近打造「Beer King・ビールキング ‐Yakiniku‐」，主打平價的單點式燒肉。其中個人燒肉套餐包括板腱＋特選牛五花，或是上等豬梅花＋豬五花等肉品組合，每套299元起。

為了滿足民眾吃肉喝酒的樂趣，Beer King・ビールキング推出全新訂閱制方案每個月繳交399元，就可享麒麟生啤酒、檸檬沙瓦、Highball等3種酒精飲品不限次數、不限時段喝到飽，且林森居酒屋、永和店燒肉店均可使用。僅限於網路購買。