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基隆壽司大賽今年登場 又見日系品牌插旗 壽司郎試營運

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台灣壽司郎基隆站前店位在舊基隆火車站「ANIVERSE KEELUNG 元宇宙體驗館」樓上。圖／台灣壽司郎提供
台灣壽司郎基隆站前店位在舊基隆火車站「ANIVERSE KEELUNG 元宇宙體驗館」樓上。圖／台灣壽司郎提供

繼爭鮮、HAMA壽司、藏壽司在基隆展店，進軍台灣市場第5年的壽司郎也插旗基隆。壽司郎基隆站前店已在試營運，即日起到16日參加台灣壽司郎官方粉絲專頁活動，可獲招待40元紅盤1盤；消費滿300元送開幕紀念限定款資料夾1個，送完為止。

基隆市政府今年編列500萬元追加預算，用來舉辦「壽司大賽」，市議會6月初審議時，支持和反對議員發言，數度針鋒相對。市長謝國樑當時說，壽司也會用到海鮮，舉辦大賽也是要為基隆海鮮市場打造新藍海，並扶植特色小店，建構基隆海鮮壽司地圖。

隨著連鎖品牌陸續進駐基隆，加上仁愛市場和各地小店，基隆的壽司市場不斷擴大。台灣壽司郎表示，位在舊基隆火車站「ANIVERSE KEELUNG 元宇宙體驗館」樓上的基隆站前店10日起試營運，並推出優惠方案，服務基隆市民和外地來的觀光客。

台灣壽司郎表示，基隆站前店是在台灣的第36家店，鄰近基隆火車站與客運轉運站，用餐區共設有176個座位，享用美味壽司同時，還可遠眺基隆美景。基隆站前店還有全台獨有的網美拍照區，準備超可愛的壽司造型椅讓消費者拍照打卡。

壽司郎說，公司並未設置中央工廠，而是在店內進行魚貨處理，每個壽司盤底都裝有晶片，只要迴轉距離超過350m，就會自動排除，控管鮮度，讓每名顧客都能品嘗到美味壽司，並感到幸福滿。

台灣壽司郎基隆站前店試營運期間，在官方臉書粉絲頁舉辦優惠活動。圖／台灣壽司郎提供
台灣壽司郎基隆站前店試營運期間，在官方臉書粉絲頁舉辦優惠活動。圖／台灣壽司郎提供
台灣壽司郎基隆站前店設置網美拍照區，供消費者拍照打卡。圖／台灣壽司郎提供
台灣壽司郎基隆站前店設置網美拍照區，供消費者拍照打卡。圖／台灣壽司郎提供
台灣壽司郎基隆站前店位在舊基隆火車站「ANIVERSE KEELUNG 元宇宙體驗館」樓上。圖／台灣壽司郎提供
台灣壽司郎基隆站前店位在舊基隆火車站「ANIVERSE KEELUNG 元宇宙體驗館」樓上。圖／台灣壽司郎提供

壽司郎 基隆 海鮮

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