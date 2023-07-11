開幕送清酒湯底！金月「整塊A5牛排煮壽喜燒」超奢侈

「火鍋」一直是深受台灣人喜愛的料理。創立「燒肉擔當」的料理團隊，今夏搶攻頂級鍋物市場，於台北推出全新姊妹品牌「金月 日本鍋料理擔當」，主打日式涮涮鍋、和牛壽喜燒等日式鍋物。為慶祝新店開幕，凡點購涮涮鍋系列，即可免費升級「清酒鍋底」，現賺380元。

「擔當」源自日文中「担当」一詞，意指為某個人、事、物的應援、負責任者，亦可指某領域中的佼佼者。本次新開幕的「金月」創辦人王斯楷本身擁有豐富的餐飲集團經驗，先於2021在台北東區商圈開設「燒肉擔當」，後又再開設「金月 日本鍋料理擔當」。金月店址鄰近台北仁愛圓環，空間由設計師簡兆芝操刀，可見到大量的原石、石皮、金屬等素材，搭配上竹子、日式燈籠等元素，交織出古今交融的和風風格。店內共計有48席座位，其中包含3個6～8人的獨立包廂。

金月提供單人、雙人與多人份量的涮涮鍋套餐，均提供桌邊代煮服務。關鍵的「湯底」由豬骨、雞骨、魚介、北海道乾貝柱及多樣蔬果慢熬而成，滋味甘甜清爽。同時金月也攜手日本百年歷史的「土佐酒造」推出湯頭專用的聯名款清酒，選用酒米「秋津穗」為原料，以傳統山廢法長時間發酵而成。加價升級清酒入湯後，可以增添高湯的高雅酒香與溫潤香氣，令整體風味再上一層樓。

食材方面，金月每款套餐均以懷石料理中的「八寸」作為開場，並依照時令更換內容，包括櫻花漬鱒鮭、桂月酒粕起司、芥子醋味噌蝦、鹿肉たたき等料理，都是師傅的巧手之作。套餐方案中，「雙人頂級海陸套餐」含有集結青蟳、海虎蝦、德島紋甲花枝、馬蹄蛤、文蛤的海鮮拼盤，以及油花均勻的日本國產牛肉盤。不同於一般鍋物店，金月特別提供微溫的特製醬汁，讓涮煮好的肉片不因沾醬而降溫，更能保留肉質的香氣與口感。

除此之外，套餐中並包含綜合菜盤、水果與甜點。食至尾聲，還可將集結精華的鍋底湯汁添加日本越光米、苗栗靈芝蛋等食材，烹煮成滋味濃郁的雜炊粥。若有升級清酒湯底，更能藉由雜炊粥感受到酒米的香氣與甜感，帶來大大的滿足。「雙人頂級海陸套餐」每人2,940元；至於吃得到日本國產牛、日本白金和牛、西班牙伊比利豬等肉品與海鮮的「4人豪華海陸套餐」，每人2,300元。另有入門款的「台灣桂丁雞套餐」，每人1,580元。鍋底升級清酒湯底，半瓶380元。

除了涮涮鍋套餐外，金月也推出「金月壽喜燒」套餐。最大的特色就是首創使用整塊「日本A5夏多布里昂」入饌，藉由關東風的手法，讓要價不斐的夏多布里昂牛排先於鐵鍋內煎至5分熟，再倒入特調壽喜燒醬燒煮；藉由鹹甜的醬汁風味，勾出夏多布里昂頂級的軟嫩口感與油脂香氣。餐後並提供嵜本生吐司SAKImoto聯名打造的「鹽之花奶油卷」及「黑松露奶油卷」，搭配上特調日式和牛咖哩醬，為味蕾帶來不同的層次變化。「金月壽喜燒」套餐同時提供日本國產牛、野菜盤等內容，每人3,480元，限2人以上開鍋。

為慶祝新店開幕，7月16日至7月底期間，至金月點購涮涮鍋系列餐點，即可免費升級成添加「土佐酒造×金月聯名清酒」的清酒湯底，現省380元。

【提醒您：酒後不開車，開車不喝酒】

【金月 日本鍋料理擔當】

地址：台北市大安區大安路一段176巷1號