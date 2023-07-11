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peter wu攜手日本職人工坊重新詮釋「低調奢華」 正、反皆可穿襯衫成亮點！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
設計師品牌peter wu這季再跨出舒適圈，與日本工坊Atelier 16H25M合作，推出一系列水洗亞麻丹寧系列。圖／peter wu提供
設計師品牌peter wu這季再跨出舒適圈，與日本工坊Atelier 16H25M合作，推出一系列水洗亞麻丹寧系列。圖／peter wu提供

設計師品牌peter wu這季再跨出舒適圈，與日本工坊Atelier 16H25M合作，推出一系列水洗亞麻丹寧系列。除了凸顯製作工藝及服裝與身體的關係，更是再度演繹何謂「低調奢華」，縫製時的細膩處理，以及雙面皆可穿的襯衫，則是這系列最大亮點！

peter wu設計既蘊含著東方的禪意，同時運用了西方的剪裁與服裝特性，創作出一個充滿多元文化與藝術性的時裝敘事；並擅長在不同的文化背景中捕捉到獨特的設計魅力，從嶄新的視角出發。同時在遴選合作對象的基準上，peter wu有著超乎想像的偏執，能否認同彼此之於生活的理念以及對於細節的堅持，為主要關鍵。而此次與Atelier 16H25M一同攜手，就是希望把輕鬆、舒適和自信的氛圍也延伸至服裝中。

peter wu夏季水洗亞麻丹寧系列連身褲，28,500元。圖／peter wu提供
peter wu夏季水洗亞麻丹寧系列連身褲，28,500元。圖／peter wu提供

於是由日本工坊Atelier 16H25M主導，利用頂級面料，打造出特有款式，從製作過程乃至於布料的選擇皆能感受到別出心裁的設計與工藝。全新水洗亞麻丹寧系列，推出了新款無袖連身衣，以及經典two-way工作襯衫和成套工作褲。值得關注的是新款設計two-way工作襯衫更加入雙面皆可穿的特色，一側以幾乎看不出接縫細節處理，來向水洗亞麻布面料致敬，另一面為純棉包邊細節，凸顯製作工藝及服裝與身體的關係。除此之外，這系列還同時提供了工作外套，包含丹寧與墨黑配色，讓人於夏日搭配時更有層次感。

peter wu水洗亞麻丹寧系列新款設計two-way工作襯衫更加入雙面皆可穿的特色。圖／peter wu提供
peter wu水洗亞麻丹寧系列新款設計two-way工作襯衫更加入雙面皆可穿的特色。圖／peter wu提供

peter wu夏季水洗亞麻丹寧系列工作長褲，17,000元。圖／peter wu提供
peter wu夏季水洗亞麻丹寧系列工作長褲，17,000元。圖／peter wu提供

peter wu夏季水洗亞麻丹寧系列工作外套，30,500元。圖／peter wu提供
peter wu夏季水洗亞麻丹寧系列工作外套，30,500元。圖／peter wu提供

peter wu夏季水洗亞麻丹寧系列工作短褲，15,000元。圖／peter wu提供
peter wu夏季水洗亞麻丹寧系列工作短褲，15,000元。圖／peter wu提供

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