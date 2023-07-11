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S.T.Dupont父親節獻禮 都會、戶外、文藝老爸全都包

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LINE D系列MEDIUM鋼珠筆，黑色亮漆黃金潤飾，14K黃金筆尖，19,800元。圖／迪生提供
LINE D系列MEDIUM鋼珠筆，黑色亮漆黃金潤飾，14K黃金筆尖，19,800元。圖／迪生提供

8月父親節將至，男士精品品牌都彭（S.T.Dupont）針對三種不同類型的父親推出兼顧質感、實用的送禮建議。針對喜歡戶外活動的陽光型父親，充滿運動感的防護盾型Velvet系列Defi Extreme打火機，藍色防風火炬式火焰即便在嚴厲的氣候環境都能使用，全新設計以霧面海洋藍與TPU樹脂黑色防護盾形成鮮明對比。亦有海洋藍色的皮件系列可以搭配使用，包括柔軟小牛皮製作的Firehead單肩包，設計符合人體工學，並設計有多功能夾層，裝飾經典火焰浮雕紋。

而商務都會型爸爸則適合鑽石般外型耀眼吸睛的The New Grand Dupont系列，是第一款雙火焰設計的豪華打火機，雙黃火焰溫和燻燒菸草，再向上滑動點火軸即可使用強大的火炬式火焰，雪茄愛好者必備；還可搭配黑色亮漆和黃金潤飾的LINE D鋼筆。同時推薦Firehead系列托特包，內部設有可容納筆記工具、打火機的內袋，並可容納14英寸的筆記型電腦，實用度極高。

最後，不妨為充滿文藝氣質的爸爸獻上以大仲馬小說《基督山恩仇記》為靈感的Montecristo La Nuit黑夜限量聯名系列打火機，噴印方式製造三種顏色漸變效果為此系列的一大特色。Maxijet打火機流線型的輪廓搭載強大火炬式火焰，打火機正面印有著名的Montecristo雪茄品牌標誌，背面印有銀月圖案，同系列還有座台兩用式雪茄剪，頂部雕刻微鑽石浮雕紋，細節精緻也很適合送禮。

La NuitMontecristo限量聯名系列La Nuit黑夜座台兩用式雪茄剪，刀刃正反面雕刻Montecristo品牌標誌與月亮圖案，頂部雕刻微鑽石浮雕紋，7,100元。圖／迪生提供
La NuitMontecristo限量聯名系列La Nuit黑夜座台兩用式雪茄剪，刀刃正反面雕刻Montecristo品牌標誌與月亮圖案，頂部雕刻微鑽石浮雕紋，7,100元。圖／迪生提供
Firehead系列托特包，小牛皮壓紋Firehead火焰浮雕紋，LWG認證，可容納14英寸的筆記型電腦，40,300元。圖／迪生提供
Firehead系列托特包，小牛皮壓紋Firehead火焰浮雕紋，LWG認證，可容納14英寸的筆記型電腦，40,300元。圖／迪生提供
The New Grand Dupont系列經典打火機，微鑽石浮雕紋，黃金潤飾，具備藍色防風火炬式火焰，雙黃火焰系統，46,100元。圖／迪生提供
The New Grand Dupont系列經典打火機，微鑽石浮雕紋，黃金潤飾，具備藍色防風火炬式火焰，雙黃火焰系統，46,100元。圖／迪生提供
Firehead系列單肩包，小牛皮壓紋Firehead火焰浮雕紋，LWG認證，28,900元。圖／迪生提供
Firehead系列單肩包，小牛皮壓紋Firehead火焰浮雕紋，LWG認證，28,900元。圖／迪生提供
Montecristo限量聯名系列La Nuit黑夜Maxijet打火機，藍色防風火炬式火焰系統，噴印方式製造三種顏色漸變效果，8,800元。圖／迪生提供
Montecristo限量聯名系列La Nuit黑夜Maxijet打火機，藍色防風火炬式火焰系統，噴印方式製造三種顏色漸變效果，8,800元。圖／迪生提供

爸爸 鑽石

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