S.T.Dupont父親節獻禮 都會、戶外、文藝老爸全都包

8月父親節將至，男士精品品牌都彭（S.T.Dupont）針對三種不同類型的父親推出兼顧質感、實用的送禮建議。針對喜歡戶外活動的陽光型父親，充滿運動感的防護盾型Velvet系列Defi Extreme打火機，藍色防風火炬式火焰即便在嚴厲的氣候環境都能使用，全新設計以霧面海洋藍與TPU樹脂黑色防護盾形成鮮明對比。亦有海洋藍色的皮件系列可以搭配使用，包括柔軟小牛皮製作的Firehead單肩包，設計符合人體工學，並設計有多功能夾層，裝飾經典火焰浮雕紋。

而商務都會型爸爸則適合鑽石般外型耀眼吸睛的The New Grand Dupont系列，是第一款雙火焰設計的豪華打火機，雙黃火焰溫和燻燒菸草，再向上滑動點火軸即可使用強大的火炬式火焰，雪茄愛好者必備；還可搭配黑色亮漆和黃金潤飾的LINE D鋼筆。同時推薦Firehead系列托特包，內部設有可容納筆記工具、打火機的內袋，並可容納14英寸的筆記型電腦，實用度極高。