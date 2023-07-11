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就是這雙！「周董」周杰倫打高爾夫球、演唱會都要穿的愛鞋

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
周杰倫打高爾夫球、演唱會都穿上了個人潮牌PHANTACi與PUMA合作全新聯名系列鞋款。圖／摘自instagram
周杰倫打高爾夫球、演唱會都穿上了個人潮牌PHANTACi與PUMA合作全新聯名系列鞋款。圖／摘自instagram

天王「周董」周杰倫展開2023年巡迴演唱會，總是一票難求，門票更被炒至天價！不過只要有空檔時，愛打小白球的周杰倫仍不忘站上果嶺，盡情揮桿，而粉絲也眼尖發現，近期他總是只穿同一雙鞋搭配造型，讓人感到意外。

原來是周杰倫再一次的搶先詮釋了潮牌PHANTACi與PUMA合作全新聯名系列鞋款，引起熱烈討論。在今年4月時，雙品牌就推出過合作系列，叫好又叫座，於是延續了各自的經典元素，以ROYAL CLUB作為系列主題，透過皇家藍作為本季產品主色調，將浪漫奢華的巴洛克藝術美學植入本季單品中。服裝方面推出襯衫、短袖T恤及梭織長褲，運用滿印設計將極具巴洛克風格的玫瑰、星星與鎖鏈狀花紋加飾於上衣單品上；梭織長褲採用皇家藍配色，褲腿翻折處搭配同款印花圖紋設計，以此與上衣形成呼應。而最受到關注的鞋款，利用PUMA經典SLIPSTREAM與RISE NITRO鞋型為基礎，在外觀上均採用與聯名服裝一致的風格圖案與配色，展現PHANTACi創意總監周杰倫對巴洛克藝術的見解，並貫徹奢華、沈穩的美學主題。

K-SWISS品牌代言人周曉涵則率先詮釋Si-18 Ultrashot復古鞋，站在迷幻紫外光色的McLaren超跑旁，展現十足霸氣。圖／K-SWISS提供
K-SWISS品牌代言人周曉涵則率先詮釋Si-18 Ultrashot復古鞋，站在迷幻紫外光色的McLaren超跑旁，展現十足霸氣。圖／K-SWISS提供

而為了紀念創廠60周年，超跑McLaren車隊，攜手多年夥伴K-SWISS推出Tubes Sport訓練鞋、Si-18 Ultrashot復古鞋和Classic VN復古鞋。色系上則囊括McLaren招牌木瓜橘、K-SWISS經典白與科技黑，品牌代言人周曉涵則率先詮釋Si-18 Ultrashot復古鞋，站在迷幻紫外光色的McLaren超跑旁，展現十足霸氣。聯名系列Si-18 Ultrashot復古鞋承襲K-SWISS傳統刻鞋面設計，細緻D型環環繞鞋帶，彰顯品牌的五線識別，鞋底則採用網球鞋專用的Surge7.0雙密度進階中底科技，提供輕盈高回彈的性能結構，散發美式復古氣息又兼具運動機能。

K-SWISS Si-18 Ultrashot X McLaren復古鞋，5,880元。圖／K-SWISS提供
K-SWISS Si-18 Ultrashot X McLaren復古鞋，5,880元。圖／K-SWISS提供

PHANTACi X PUMA聯名系列襯衫，4,380元。圖／PHANTACi提供
PHANTACi X PUMA聯名系列襯衫，4,380元。圖／PHANTACi提供

PHANTACi X PUMA聯名系列Rise Nitro鞋，4,880元。圖／PHANTACi提供
PHANTACi X PUMA聯名系列Rise Nitro鞋，4,880元。圖／PHANTACi提供

PHANTACi X PUMA聯名系列尼龍長褲，3,480元。圖／PHANTACi提供
PHANTACi X PUMA聯名系列尼龍長褲，3,480元。圖／PHANTACi提供

PHANTACi X PUMA聯名系列Slipstream LO鞋，4,480元。 圖／PHANTACi提供
PHANTACi X PUMA聯名系列Slipstream LO鞋，4,480元。 圖／PHANTACi提供

洛克 品牌 周杰倫 演唱會 周曉涵 PUMA

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