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辣媽DIZZY DIZZO蔡詩芸代言美照曝光 羨慕死人的長腿又顯瘦！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
電商女裝品牌首度與辣媽DIZZY DIZZO蔡詩芸合作，美照曝光凸顯了修長美腿線條、不科學的腰臀差比例，讓許多女性都羨慕不已。圖／PAZZO提供
電商女裝品牌首度與辣媽DIZZY DIZZO蔡詩芸合作，美照曝光凸顯了修長美腿線條、不科學的腰臀差比例，讓許多女性都羨慕不已。圖／PAZZO提供

電商女裝品牌首度與辣媽DIZZY DIZZO蔡詩芸合作，詮釋熱銷美圖系列與美圖瘦瘦褲。美照曝光凸顯了修長美腿線條、不科學的腰臀差比例，讓許多女性都羨慕不已。

蔡詩芸以自己穿搭風格，重新詮釋台灣電商女裝品牌PAZZO的美圖系列服飾，既顯瘦又修身，瘦瘦褲的高彈力、高韌性優勢搭配獨家設計剪裁，凸顯充滿女人味的S曲線，打造出逆天長腿。或是以隨興不失典雅的全白美圖洋裝，藉由特殊不規則挖背美型設計，展現恰到好處的美感，穿上即刻提升優雅感。不僅如此，身穿美圖西裝褲的蔡詩芸，透過微寬版的設計營造率性，自在舒適，搭配西裝外套或襯衫簡單正式又十分有型，又不失專業形象。不論是褲裝或裙裝都能有型穿搭，解決亞洲女性痛點，掌握穿搭上的長腿視覺效果。連蔡詩芸也覺得「腿長、顯瘦，一件So Dope！」

電商品牌CHOIR近期進駐台北信義新天地A11館，成立品牌快閃店，人氣球星張宗憲（左）、林書緯（右）現身捧場。圖／CHOIR提供
電商品牌CHOIR近期進駐台北信義新天地A11館，成立品牌快閃店，人氣球星張宗憲（左）、林書緯（右）現身捧場。圖／CHOIR提供

而打著極簡日常服飾為訴求的電商品牌CHOIR近期則進駐台北信義新天地A11館，成立品牌快閃店。開幕時，除了有人氣球星張宗憲、林書緯現身捧場之外，品牌更完整陳列夏季系列單品，色調揮別過往大眾對於夏季服飾的既定印象，以低飽和、高色溫調性完成短袖、膝上短褲設計，延續消費者穿著習慣，並革新推出全新剪裁的短褲設計，打造舒爽夏日體驗。 而林書緯於試穿後也十分推崇NEUTRALS Panel短褲，全新尼龍材質親膚透氣適合台灣炎熱夏日氣候。

蔡詩芸以自己穿搭風格，重新詮釋台灣電商女裝品牌PAZZO的美圖系列不對稱削肩BRATOP洋裝。圖／PAZZO提供
蔡詩芸以自己穿搭風格，重新詮釋台灣電商女裝品牌PAZZO的美圖系列不對稱削肩BRATOP洋裝。圖／PAZZO提供

蔡詩芸以自己穿搭風格，重新詮釋台灣電商女裝品牌PAZZO的美圖系列瘦瘦褲。圖／PAZZO提供
蔡詩芸以自己穿搭風格，重新詮釋台灣電商女裝品牌PAZZO的美圖系列瘦瘦褲。圖／PAZZO提供

蔡詩芸以自己穿搭風格，重新詮釋台灣電商女裝品牌PAZZO的美圖系列雙摺藏肉挺版西裝寬褲。圖／PAZZO提供
蔡詩芸以自己穿搭風格，重新詮釋台灣電商女裝品牌PAZZO的美圖系列雙摺藏肉挺版西裝寬褲。圖／PAZZO提供

CHOIR NEUTRALS Panel短褲，2,480元。圖／CHOIR提供
CHOIR NEUTRALS Panel短褲，2,480元。圖／CHOIR提供

CHOIR NEUTRALS T恤，1,880元。圖／CHOIR提供
CHOIR NEUTRALS T恤，1,880元。圖／CHOIR提供

CHOIR NEUTRALS Sweat短褲，2,380元。圖／CHOIR提供
CHOIR NEUTRALS Sweat短褲，2,380元。圖／CHOIR提供

CHOIR NEUTRALS T恤，1,880元。圖／CHOIR提供
CHOIR NEUTRALS T恤，1,880元。圖／CHOIR提供

品牌 電商 蔡詩芸

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