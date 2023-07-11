快訊

桃園國三畢業生慶祝放榜上高中 帶同學去曾經戲水的深潭釀3溺斃

「木曜4超玩」驚傳團隊集體離職 老闆證實了

用視覺感受歡愉！居家吹「#多巴胺」風潮 3色系必選

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
在臥室中適當加入粉紅色單品搭配柔和燈光，能釋放一天累積的疲勞。圖／HOLA提供
在臥室中適當加入粉紅色單品搭配柔和燈光，能釋放一天累積的疲勞。圖／HOLA提供

跟上今年度的時尚潮流了嗎？最近超夯關鍵字就是「#多巴胺」，多巴胺也就是快樂物質，主要是在日常生活中，加入豐富的色彩，用視覺帶來歡愉感，從穿搭顏色到居家風格中，都吹起#多巴胺風潮。而在居家，如何創造出#多巴胺呢？三種色系必選，好看又能與既有風格搭配。

HOLA就推薦#多巴胺中，在客廳可以適用明亮的黃色，彷彿陽光照射入客廳，帶來滿滿活力，更能消除低落的情緒，可以挑選山茶花滿版繡抱枕，採用橘黃色調，簡單就能在家中感受到愉悅，喜歡極簡風格的人，可選素色仿絲絨壓摺抱枕，素色琥珀黃讓居家也呈現出質感，而美國經典休閒椅品牌La-Z-Boy單人全牛皮沙發，也有明亮黃色可選。

彷彿來到大自然的綠色，也是#多巴胺風潮的代表色，讓綠色走入家中，更顯得自然風格，德國Arthur Krupp推出質感瓷器，其中Nature系列餐具，抽象轉化植物葉脈紋理為餐盤設計，讓自然風格呈現在居家餐桌上，或是霧面亮面釉的丹麥Bitz餐盤系列，以優雅墨綠色，帶來厚實的質感。

#多巴胺代表色中，許多女孩最愛的粉紅色也入列，根據研究，粉紅色能讓情緒以及肌肉感到放鬆，適合在臥房中加入粉紅色，釋放壓力，托斯卡素色純棉歐式床寢以托斯卡素色純棉歐式床寢，或是荷蘭編織品牌Handed By，推出多種尺寸的收納品，主打使用回收塑膠與自然纖維並堅持100% 職人手工編織，同樣也有粉色系的選項。

使用摩登優雅的綠色餐具，從視覺效果以及使用體驗上都帶來愉悅感。圖／HOLA提供
使用摩登優雅的綠色餐具，從視覺效果以及使用體驗上都帶來愉悅感。圖／HOLA提供
在客廳空間中混搭幾件黃色單品，帶動全室氛圍。圖／HOLA提供
在客廳空間中混搭幾件黃色單品，帶動全室氛圍。圖／HOLA提供
在臥室中適當加入粉紅色單品搭配柔和燈光，能釋放一天累積的疲勞。圖／HOLA提供
在臥室中適當加入粉紅色單品搭配柔和燈光，能釋放一天累積的疲勞。圖／HOLA提供

粉紅色 品牌 情緒

延伸閱讀

愛打扮可愛日系風！胖胖女孩憂路人眼光 眾人反鼓勵：自信最美

(G)I-DLE雨琦彩妝師手把手教學！活力搶眼的「多巴胺妝容」這樣畫，跟著做馬上變Y2K復古甜心

醫曝李玟碰上2大關卡闖不過！這些名人也受憂鬱症所苦

飲料、異國冰品買爆！全聯推5款蠟筆小新實用居家小物 小白抱枕、動感超人碗一定要入手

相關新聞

松露豬排、松露義大利麵！5大餐飲「松露季」限時登場

「黑松露」被視為西洋料理三大珍貴食材之一，以獨特的迷人香氣著稱。為了讓消費者可以嘗到黑松露的美味，慕里諾國際餐飲集團集結...

搶炎炎夏日飲品商機 統一長銷飲品「茶裏王」推新品

搶炎炎夏日飲品商機，統一（1216）旗下長銷茶飲品牌「茶裏王」，今（11）宣布推出新品「四季春茶」，主打使用100%台灣...

MIKIMOTO歡慶130週年 SOGO忠孝全新開幕期間限定送好禮

慶祝世界第一顆養殖珍珠成功130週年，MIKIMOTO日前正式發布《LOVEPEARLS》特製網頁，包括品牌大使迪麗熱巴...

辣媽DIZZY DIZZO蔡詩芸代言美照曝光 羨慕死人的長腿又顯瘦！

電商女裝品牌首度與辣媽DIZZY DIZZO蔡詩芸合作，詮釋熱銷美圖系列與美圖瘦瘦褲。美照曝光凸顯了修長美腿線條、不科學的腰臀差比例，讓許多女性都羨慕不已。

獨／開業15年！台南人氣吃到飽「宝 日式火鍋」9月底熄燈 網嘆：回憶即將消失

愛吃火鍋的台南鄉親注意了！位於安平的人氣火鍋「TakaRa宝日式火鍋」，近日宣佈因地主對於土地另有打算，因此預計在9月底...

用視覺感受歡愉！居家吹「#多巴胺」風潮 3色系必選

跟上今年度的時尚潮流了嗎？最近超夯關鍵字就是「#多巴胺」，多巴胺也就是快樂物質，主要是在日常生活中，加入豐富的色彩，用視...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦