用視覺感受歡愉！居家吹「#多巴胺」風潮 3色系必選
跟上今年度的時尚潮流了嗎？最近超夯關鍵字就是「#多巴胺」，多巴胺也就是快樂物質，主要是在日常生活中，加入豐富的色彩，用視覺帶來歡愉感，從穿搭顏色到居家風格中，都吹起#多巴胺風潮。而在居家，如何創造出#多巴胺呢？三種色系必選，好看又能與既有風格搭配。
HOLA就推薦#多巴胺中，在客廳可以適用明亮的黃色，彷彿陽光照射入客廳，帶來滿滿活力，更能消除低落的情緒，可以挑選山茶花滿版繡抱枕，採用橘黃色調，簡單就能在家中感受到愉悅，喜歡極簡風格的人，可選素色仿絲絨壓摺抱枕，素色琥珀黃讓居家也呈現出質感，而美國經典休閒椅品牌La-Z-Boy單人全牛皮沙發，也有明亮黃色可選。
彷彿來到大自然的綠色，也是#多巴胺風潮的代表色，讓綠色走入家中，更顯得自然風格，德國Arthur Krupp推出質感瓷器，其中Nature系列餐具，抽象轉化植物葉脈紋理為餐盤設計，讓自然風格呈現在居家餐桌上，或是霧面亮面釉的丹麥Bitz餐盤系列，以優雅墨綠色，帶來厚實的質感。
#多巴胺代表色中，許多女孩最愛的粉紅色也入列，根據研究，粉紅色能讓情緒以及肌肉感到放鬆，適合在臥房中加入粉紅色，釋放壓力，托斯卡素色純棉歐式床寢以托斯卡素色純棉歐式床寢，或是荷蘭編織品牌Handed By，推出多種尺寸的收納品，主打使用回收塑膠與自然纖維並堅持100% 職人手工編織，同樣也有粉色系的選項。
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