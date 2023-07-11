Uber Eats x 500輯「500碗全台小吃美食地圖」出爐 集10碗抽Uber One免費試用12個月

Uber Eats推廣台灣美食不遺餘力，去年舉辦台灣美食爭霸票選，今年則首度與青年媒體《500輯》合作，支持推出屬於台灣人觀點的「500碗」小吃指南，推薦遍佈全台的441間台灣小吃店家，回應大眾日常生活對兼顧美味和親民價位小吃的需求。而首份「500碗全台小吃地圖」數位版地圖今日正式推出，消費者自即日起至8月31日期間參與集碗挑戰活動，完成任務即可獲得抽大獎機會，好禮包含免費試用Uber One 12個月、千元賣場禮券、機車等獎項。

Uber Eats與《500輯》合作推出7款不同主題的數位版「500碗全台小吃美食地圖」，精選出台北捷運、台北大稻埕、彰化火車站、嘉義東區、台南中西區、高雄鹽埕區以及屏東市特色美食地圖，其中包含許多Uber Eats的商家合作夥伴，想吃打開App就點得到。同時，只要掃描數位地圖上的QR Code，便能於Google地圖上看到店家基本資訊，以及一目了然該得獎店家的總得碗數、得獎菜色、推薦評審，將美味小吃名單隨身帶著走。