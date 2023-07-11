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Uber Eats x 500輯「500碗全台小吃美食地圖」出爐 集10碗抽Uber One免費試用12個月

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber Eats首度與《500輯》合作，Uber Eats x 500輯「500碗全台小吃美食地圖」出爐，看圖集10家小吃，完成任務可抽Uber One免費試用。圖／Uber Eats提供
Uber Eats首度與《500輯》合作，Uber Eats x 500輯「500碗全台小吃美食地圖」出爐，看圖集10家小吃，完成任務可抽Uber One免費試用。圖／Uber Eats提供

Uber Eats推廣台灣美食不遺餘力，去年舉辦台灣美食爭霸票選，今年則首度與青年媒體《500輯》合作，支持推出屬於台灣人觀點的「500碗」小吃指南，推薦遍佈全台的441間台灣小吃店家，回應大眾日常生活對兼顧美味和親民價位小吃的需求。而首份「500碗全台小吃地圖」數位版地圖今日正式推出，消費者自即日起至8月31日期間參與集碗挑戰活動，完成任務即可獲得抽大獎機會，好禮包含免費試用Uber One 12個月、千元賣場禮券、機車等獎項。

Uber Eats與《500輯》合作推出7款不同主題的數位版「500碗全台小吃美食地圖」，精選出台北捷運、台北大稻埕、彰化火車站、嘉義東區、台南中西區、高雄鹽埕區以及屏東市特色美食地圖，其中包含許多Uber Eats的商家合作夥伴，想吃打開App就點得到。同時，只要掃描數位地圖上的QR Code，便能於Google地圖上看到店家基本資訊，以及一目了然該得獎店家的總得碗數、得獎菜色、推薦評審，將美味小吃名單隨身帶著走。

Uber Eats也號召全台喜歡台灣小吃的饕客參與「500碗集碗挑戰」，來一場穿梭全台的美食之旅，一起支持控肉飯、滷肉飯、涼麵、炭烤玉米、鹹水雞、碗粿、生煎包等眾多隱身街頭巷尾的台灣美味。即日起至8月31日，不管是透過Uber Eats外送，或是親訪500碗名單中10家小吃，並拍照存證，於個人臉書或IG發布10家小吃認證照，將貼文設為公開，且註明「店家名稱、菜色名稱」，同時標記 #500碗、#500碗集碗挑戰、#SUI125最水鴨鴨，最後在活動社群貼文（https://reurl.cc/QXE2mo）留言處留下個人公開貼文連結，並且tag 1位好友，寫下「我已集滿10家500碗小吃美食，一起來挑戰」，即完成抽獎資格。每位消費者不限完成任務機會次數，挑戰越多且發布越多符合資格的貼文，可獲得更多抽獎資格。獲獎者須本身不是Uber One會員，其他相關領獎規定，以相關單位公布為準。

2023「500碗全台小吃美食地圖」台南中西區宵夜小吃地圖，Uber Eats也點得到。圖／Uber Eats提供
2023「500碗全台小吃美食地圖」台南中西區宵夜小吃地圖，Uber Eats也點得到。圖／Uber Eats提供
2023「500碗全台小吃美食地圖」大稻埕小吃地圖，Uber Eats也點得到。圖／Uber Eats提供
2023「500碗全台小吃美食地圖」大稻埕小吃地圖，Uber Eats也點得到。圖／Uber Eats提供
2023「500碗全台小吃美食地圖」嘉義東區小吃地圖，Uber Eats也點得到。圖／Uber Eats提供
2023「500碗全台小吃美食地圖」嘉義東區小吃地圖，Uber Eats也點得到。圖／Uber Eats提供
2023「500碗全台小吃美食地圖」高雄鹽埕區下酒小吃地圖，Uber Eats也點得到。圖／Uber Eats提供
2023「500碗全台小吃美食地圖」高雄鹽埕區下酒小吃地圖，Uber Eats也點得到。圖／Uber Eats提供
2023「500碗全台小吃美食地圖」北捷宵夜小吃地圖，Uber Eats也點得到。圖／Uber Eats提供
2023「500碗全台小吃美食地圖」北捷宵夜小吃地圖，Uber Eats也點得到。圖／Uber Eats提供
台灣羽球之光王齊麟推薦的「福德涼麵」榮獲500碗「Uber Eats優食獎」殊榮，於全台的台灣小吃店家中脫穎而出。圖／Uber Eats提供
台灣羽球之光王齊麟推薦的「福德涼麵」榮獲500碗「Uber Eats優食獎」殊榮，於全台的台灣小吃店家中脫穎而出。圖／Uber Eats提供
2023「500碗全台小吃美食地圖」彰化火車站周邊小吃地圖，Uber Eats也點得到。圖／Uber Eats提供
2023「500碗全台小吃美食地圖」彰化火車站周邊小吃地圖，Uber Eats也點得到。圖／Uber Eats提供
2023「500碗全台小吃美食地圖」屏東市下酒小吃地圖，Uber Eats也點得到。圖／Uber Eats提供
2023「500碗全台小吃美食地圖」屏東市下酒小吃地圖，Uber Eats也點得到。圖／Uber Eats提供

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