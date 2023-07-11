Uber Eats x 500輯「500碗全台小吃美食地圖」出爐 集10碗抽Uber One免費試用12個月
Uber Eats推廣台灣美食不遺餘力，去年舉辦台灣美食爭霸票選，今年則首度與青年媒體《500輯》合作，支持推出屬於台灣人觀點的「500碗」小吃指南，推薦遍佈全台的441間台灣小吃店家，回應大眾日常生活對兼顧美味和親民價位小吃的需求。而首份「500碗全台小吃地圖」數位版地圖今日正式推出，消費者自即日起至8月31日期間參與集碗挑戰活動，完成任務即可獲得抽大獎機會，好禮包含免費試用Uber One 12個月、千元賣場禮券、機車等獎項。
Uber Eats與《500輯》合作推出7款不同主題的數位版「500碗全台小吃美食地圖」，精選出台北捷運、台北大稻埕、彰化火車站、嘉義東區、台南中西區、高雄鹽埕區以及屏東市特色美食地圖，其中包含許多Uber Eats的商家合作夥伴，想吃打開App就點得到。同時，只要掃描數位地圖上的QR Code，便能於Google地圖上看到店家基本資訊，以及一目了然該得獎店家的總得碗數、得獎菜色、推薦評審，將美味小吃名單隨身帶著走。
Uber Eats也號召全台喜歡台灣小吃的饕客參與「500碗集碗挑戰」，來一場穿梭全台的美食之旅，一起支持控肉飯、滷肉飯、涼麵、炭烤玉米、鹹水雞、碗粿、生煎包等眾多隱身街頭巷尾的台灣美味。即日起至8月31日，不管是透過Uber Eats外送，或是親訪500碗名單中10家小吃，並拍照存證，於個人臉書或IG發布10家小吃認證照，將貼文設為公開，且註明「店家名稱、菜色名稱」，同時標記 #500碗、#500碗集碗挑戰、#SUI125最水鴨鴨，最後在活動社群貼文（https://reurl.cc/QXE2mo）留言處留下個人公開貼文連結，並且tag 1位好友，寫下「我已集滿10家500碗小吃美食，一起來挑戰」，即完成抽獎資格。每位消費者不限完成任務機會次數，挑戰越多且發布越多符合資格的貼文，可獲得更多抽獎資格。獲獎者須本身不是Uber One會員，其他相關領獎規定，以相關單位公布為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言