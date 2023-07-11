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集團同慶「星巴克買一送一」又來了！兩波段優惠至7/16

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
第二波優惠涵蓋較廣，但優惠幅度小。圖／摘自星巴克官網
第二波優惠涵蓋較廣，但優惠幅度小。圖／摘自星巴克官網

響應集團同慶活動，星巴克推出兩波段優惠活動，首波活動為即日起至7月12日的11:00至20:00，至門市購買兩杯特大杯、風味、冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待，但不包含星迷們敲碗的星冰樂系列。第二波段則為7月13日至16日的「第二杯半價」，優惠品項涵蓋範圍較廣。

即日起至7月12日的好友分享日，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

第二波活動接續於7月13日至7月16日展開，凡顧客於活動期間內購買兩杯大杯(含)以上相同容量、風味、冰熱飲料，可享第二杯半價優惠。在優惠品項部分，亦依各門市現貨為準，但不含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料等，詳細細則可詳星巴克網站公告。

咖啡 星巴克

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