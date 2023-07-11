集團同慶「星巴克買一送一」又來了！兩波段優惠至7/16
響應集團同慶活動，星巴克推出兩波段優惠活動，首波活動為即日起至7月12日的11:00至20:00，至門市購買兩杯特大杯、風味、冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待，但不包含星迷們敲碗的星冰樂系列。第二波段則為7月13日至16日的「第二杯半價」，優惠品項涵蓋範圍較廣。
即日起至7月12日的好友分享日，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
第二波活動接續於7月13日至7月16日展開，凡顧客於活動期間內購買兩杯大杯(含)以上相同容量、風味、冰熱飲料，可享第二杯半價優惠。在優惠品項部分，亦依各門市現貨為準，但不含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料等，詳細細則可詳星巴克網站公告。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言