台北凱達下午茶「4人同行1人免費」！醫美假期5,299元
不少人想利用假期變美變漂亮，看好這場暑期醫美旅遊商機，台北凱達大飯店與知名皮膚科醫師廖苑利創立的「願麗醫美」聯手推出醫美假期，專案每房5,299元起。百宴自助餐廳也首度於每個周六加開下午茶餐期，並祭出「四人同行一人免費」優惠，平均每人663元。
迎接暑假旅遊旺季，台北凱達大飯店推出多款住房專案，其中，特別針對「愛美」的女性族群推出「夏日美麗住房專案」，原價17,380元的精緻套房與家庭套房搭配專案、每房平日不含早餐5,299元起，贈熬夜抗皺胜肽眼霜筆15mL (原價1,480元)乙支，以及麗思醫美診所全館療程1,000元抵用金(不含特殊活動)乙張，再附贈乙張超值優惠療程券，可選擇打造身體完美曲線的「肌力PLUS」、或是讓臉部容光煥發的全臉玻尿酸保濕療程。
業者表示，此專案適合想趁暑假來場華麗大變身的學生族群、揪閨密一起來趟返回青春的旅程，或是媽媽們也可以趁小孩在飯店玩耍時體驗專屬的醫美療程。
此外，暑假期間，百宴自助餐廳也首度於每個周六加開下午茶餐期，並祭出「四人同行一人免費」優惠，平均每人663元。可享受超澎湃的「夏日祭」美食盛宴，包含豐盛的海鮮冷盤搭配柏克金啤酒、多款以水果入菜的創意料理、清新風味的盛夏時蔬、「台灣復古懷舊冰菓室」的沁涼冰品、季節限定的芒果系列甜點等。
相關資寫可查飯店官網：https://www.caesarmetro.com/zh-tw。
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