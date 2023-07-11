居酒屋喝酒有「訂閱制」？月付399元3種酒精飲品喝到飽

上居酒屋喝酒也有「訂閱制」？由日本老闆來台設立的餐飲品牌「Beer King・ビールキング」自去年首次在台推出日本餐飲界最夯的不限次數、不限時數「啤酒喝到飽訂閱制」受到廣大迴響；今年更將喝到飽內容升級，只要月付399元即可享麒麟生啤酒、檸檬沙瓦、Highball三種酒精飲品不限次數和時段喝到飽。只要成為訂閱制會員，皆可於旗下兩間位於台北林森居酒屋及新北永和燒肉店使用。

「Beer King・ビールキング」自2021於台北條通開設具濃烈日本味的居酒屋，引進暢飲訂閱制受到廣大顧客的喜愛後，最新分店「Beer King・ビールキング‐Yakiniku‐」燒肉店於去年底開幕，位於永和頂溪捷運站附近，主打平價單點燒肉，並推出多款燒肉套餐。

「399 暢飲訂閱制」優惠方案，目前僅限網路購買並於實體店面兌換，「Beer King・ビールキング」目前仍在積極規劃其他地區分店的設立，希望未來能讓顧客在更多 Beer King 旗下各種類型的餐廳都能享受「 一次訂閱，各家皆能享受『飲み放題（喝到飽）』」的暢快。

◎Beer King・ビールキング-Wagamama‐

電話：（02）2523-8103

營業時間：週一至週六：18:30～1:00 （L.O. 12:00）、週日：18:30 - 12:00（L.O. 23:00）

地址：台北市中山區林森北路159巷57號1樓

◎Beer King・ビールキング‐Yakiniku‐

電話：（02）2929-0014

營業時間：週二至週日：17:00～23:00（L.O. 22:00）、週一：公休