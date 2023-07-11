今年夏季水果大豐收 紅龍果價格沒被打趴

又進入紅龍果盛產期，全台第二大產地彰化縣今天舉辦優質紅龍果評鑑，白肉組與紅肉組各60組參加評比，競爭相當激烈。二林鎮農會指出，今年上半年沒風災和雨災，各類水果大豐收，紅龍果整體每公斤均價比去年少2、3元，但高品質的每公斤均價50元起跳，沒被大豐收打趴。

全台紅龍果種植面積約2774公頃，彰化縣種植紅龍果面積468公頃，二林鎮種植296.93公頃，總產量占全縣六成，二林鎮農會連續10年舉辦全縣紅龍果評鑑競賽，至少具備三章或一Q才能報名，去年紅肉組55組、白肉組47組競逐優勝，得到名次的紅龍果價格翻倍，因此今年各60組參賽。

二鎮農會今天邀請中區農業改良場副研究員陳盟松、縣政府農業處農務科長黃松欽、屏東科技大學熱帶農業暨國際合作系教授高德錚、嘉義大學園藝系教授江一蘆、台北農產運銷公司二市水果組副組長陳文正等人擔任評審，從外觀、重量、風味與口感、儀器檢測糖度評分。

農委會主任委員陳吉仲本月8日參加彰化縣花壇鄉2023花筍節，逐攤關心小農和農產品產銷，紅龍果農訴苦今年價格便宜，陳吉仲交代農糧署人員，今年夏季水果大豐收衝擊紅龍果價格，農糧署擬訂辦法協助紅龍果農。二林鎮農會截至今天沒收到上級農政單位來函通知協助提振紅龍果產業。