不只「橋村炸雞」Global Mall今夏多家美食首發店報到

暑假來臨加上全台飆高溫，百貨商場成為民眾購物吃飯玩樂同時兼顧避暑的選項，Global Mall暑假改裝於7、8月共計導入10家餐飲及娛樂休閒品牌，當中以車店站的改裝幅度最大，更有多家為全台或百貨首店。當中，Global Mall板橋車站迎來韓國市占第一的「橋村炸雞」預計8/3進駐Global Mall板橋車站B1樓層為全台首店。

每年來客數超過千萬、以餐飲為主力、業績占比超過70%的Global Mall板橋車站，是許多餐飲品牌爭相進駐之選，今年暑假改裝仍以餐飲為重點，引進兩大全台首店，包括到韓式炸雞愛好者到韓國旅遊必吃的「橋村炸雞」將於8月3日進駐B1樓層，將設有內用座位及外帶服務，勢必掀起一波話題。另外還有已登場亮相、人氣團購夯品「抱歉菠蘿」，主打被壓扁的特色菠蘿，三種包餡口味包括鹹香肉鬆、濃厚重乳酪奶香、重可可，甜鹹口味都有。

Global Mall南港車站則引進主打日本今川燒的手搖飲店「外婆的茶屋」百貨首店，招牌必吃的今川燒帶來高達10多種甜鹹口味，再推出南港獨家限定濃醇生乳霜淇淋、今川聖代系列共三種口味。另有結合機甲戰車、餐飲新型態的「MONEY JUMP親子餐廳」。

Global Mall桃園A19將於8月初引進「茶自點複合式餐飲」百貨首店，餐點包括中式、熱炒套餐、火鍋、麵食、茶點到冷熱茶飲，套餐200元起跳，無論是一人享食或是家庭聚餐都能各自滿足。桃園A8繼先前引進日本最大二手店「2nd STREET」外，接著8月初2樓再引進美食新櫃「董師傅手工麻糬」，將與現有的美食TOGO區串聯，便利商圈居民及旅客、商務客需求。林口A9有「Snapshot妞拍貼韓式拍貼機店」新登場，各式道具提供搭配，輕鬆獲得韓國美顏拍貼，單次拍攝150元。

Global Mall屏東市8月中6樓將迎接全新個人燒肉品牌「燒肉老大」百貨首店進駐，主打個人燒肉，同時還提供沙拉吧、飲料吧，個人套餐300元起，除了個人座位，也設有多人座席，無論是一個人或是親友用餐都能滿足。