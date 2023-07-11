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不只「橋村炸雞」Global Mall今夏多家美食首發店報到

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Global Mall暑假改裝引進多家全台、百貨首店餐飲品牌。圖／Global Mall提供
Global Mall暑假改裝引進多家全台、百貨首店餐飲品牌。圖／Global Mall提供

暑假來臨加上全台飆高溫，百貨商場成為民眾購物吃飯玩樂同時兼顧避暑的選項，Global Mall暑假改裝於7、8月共計導入10家餐飲及娛樂休閒品牌，當中以車店站的改裝幅度最大，更有多家為全台或百貨首店。當中，Global Mall板橋車站迎來韓國市占第一的「橋村炸雞」預計8/3進駐Global Mall板橋車站B1樓層為全台首店。

每年來客數超過千萬、以餐飲為主力、業績占比超過70%的Global Mall板橋車站，是許多餐飲品牌爭相進駐之選，今年暑假改裝仍以餐飲為重點，引進兩大全台首店，包括到韓式炸雞愛好者到韓國旅遊必吃的「橋村炸雞」將於8月3日進駐B1樓層，將設有內用座位及外帶服務，勢必掀起一波話題。另外還有已登場亮相、人氣團購夯品「抱歉菠蘿」，主打被壓扁的特色菠蘿，三種包餡口味包括鹹香肉鬆、濃厚重乳酪奶香、重可可，甜鹹口味都有。

Global Mall南港車站則引進主打日本今川燒的手搖飲店「外婆的茶屋」百貨首店，招牌必吃的今川燒帶來高達10多種甜鹹口味，再推出南港獨家限定濃醇生乳霜淇淋、今川聖代系列共三種口味。另有結合機甲戰車、餐飲新型態的「MONEY JUMP親子餐廳」。

Global Mall桃園A19將於8月初引進「茶自點複合式餐飲」百貨首店，餐點包括中式、熱炒套餐、火鍋、麵食、茶點到冷熱茶飲，套餐200元起跳，無論是一人享食或是家庭聚餐都能各自滿足。桃園A8繼先前引進日本最大二手店「2nd STREET」外，接著8月初2樓再引進美食新櫃「董師傅手工麻糬」，將與現有的美食TOGO區串聯，便利商圈居民及旅客、商務客需求。林口A9有「Snapshot妞拍貼韓式拍貼機店」新登場，各式道具提供搭配，輕鬆獲得韓國美顏拍貼，單次拍攝150元。

Global Mall屏東市8月中6樓將迎接全新個人燒肉品牌「燒肉老大」百貨首店進駐，主打個人燒肉，同時還提供沙拉吧、飲料吧，個人套餐300元起，除了個人座位，也設有多人座席，無論是一個人或是親友用餐都能滿足。

「橋村炸雞」全台首店將於8/3進駐Global Mall板橋車站B1樓層。圖／Global Mall提供
「橋村炸雞」全台首店將於8/3進駐Global Mall板橋車站B1樓層。圖／Global Mall提供
「抱歉菠蘿」全台首店於Global Mall板橋車站B1登場。圖／Global Mall提供
「抱歉菠蘿」全台首店於Global Mall板橋車站B1登場。圖／Global Mall提供
「抱歉菠蘿」主打被壓扁的特色菠蘿，搭配鹹香肉鬆、濃厚重乳酪奶香、重可可三種包餡口味。圖／Global Mall提供
「抱歉菠蘿」主打被壓扁的特色菠蘿，搭配鹹香肉鬆、濃厚重乳酪奶香、重可可三種包餡口味。圖／Global Mall提供
Global Mall南港車站引進「外婆的茶屋」百貨首店，有日本今川燒多種特色口味搭配手搖飲。圖／Global Mall提供
Global Mall南港車站引進「外婆的茶屋」百貨首店，有日本今川燒多種特色口味搭配手搖飲。圖／Global Mall提供
Global Mall屏東市迎接全新個人燒肉品牌「燒肉老大」百貨首店進駐，8月中開幕。圖／Global Mall提供
Global Mall屏東市迎接全新個人燒肉品牌「燒肉老大」百貨首店進駐，8月中開幕。圖／Global Mall提供
Global Mall桃園A19於8月初引進「茶自點複合式餐飲」。圖／Global Mall提供
Global Mall桃園A19於8月初引進「茶自點複合式餐飲」。圖／Global Mall提供

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