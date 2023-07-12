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腰酸背痛難根治！每天十分鐘腰部保養「LumbarNap 脊椎伸展器」

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
(圖/有你共創提供)
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根據健保資料庫統計，約70至85%民眾一生至少有一次下背痛經驗。多數腰痠背痛問題雖沒有立即危險，卻會影響到日常生活，長期下來對身心健康也是一大負擔。由韓國專業物理治療師團隊成立的美體品牌AKESO，以「LumbarNap脊椎伸展器」在韓國募資平台累計銷售突破3.7億韓幣，超過7千人好評回饋『有效減緩腰部酸痛』；應用腰椎間盤突出治療機器原理，結合人體工學原理設計，簡單10分鐘搖擺運動，以安全的方式有效舒緩背部緊繃和骨盆不適。

(圖/有你共創提供)
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適量的溫和運動有助於維持脊柱的健康，對於治療背痛也很重要。LumbarNap脊椎伸展器，具特殊弧形設計，讓身體呈45°最佳生理曲度，透過左右擺動達到拉伸效果，再搭配人體穴位精準指壓、橫突脊柱支撐，大範圍按摩豎脊肌及腰部周圍肌肉，以放鬆緊繃的身體；也可使用於訓練核心平衡，提升支持力，避免因長期久坐，而導致脊椎附近肌群無力或椎間盤突出等問題。

(圖/有你共創提供)
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韓國AKESO LumbarNap脊椎伸展器，由有.設計團隊引進，於7/12(三)在嘖嘖平台進行募資，100%韓國製造，經安全檢驗認證，是舒緩腰酸背痛的第一選擇，趕緊把握超早鳥41折限時優惠，詳細商品資訊請見 官方粉絲團 嘖嘖平台頁面查詢。

背痛

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