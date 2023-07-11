只有你能解開我的性感密碼！YSL七夕限定解鎖好曖昧

七夕將至，到底誰能解開另一半的性感密碼？1958年，聖羅蘭先生為首個系列設計Le Coeur心形胸針，之後都會將心形胸針，別再最喜歡的洋裝上，自此，愛心成為YSL重要的品牌設計之一。

呼應愛心的概念，今年七夕情人節，YSL推出「隨心鎖慾」，將經典Le Coeur心鎖繫上性感香氛與訂製禮贈，只有對的人，才能解開這個愛情密碼。總給人性感形象的YSL，這回呈現出一種曖昧的性感，只有對的人，才能值得解開這個心鎖密碼，整體呈現出性感氛圍，呈現出專屬的品牌氛圍。

以巴黎為靈感打造的慾望巴黎淡香精，帶來煽情的香氛，包括曼陀羅花與廣藿香香氛，一聞到就能陷入愛戀，呈現出挑逗的氣息，還有拉布里亞大區的佛手柑結合新鮮的覆盆子與草莓，佐以清脆多汁的西洋梨，一聞到就能產生悸動，推出全新的慾望巴黎淡香精愛戀版，更值得入手。