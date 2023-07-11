將來銀行攜手泰安產險 網路投保車險一鍵完成

在數位化時代，每件事情都講求快狠準，以往網路投保汽機車險可能還要翻箱倒櫃找出行照，第一步就卡關。純網銀將來銀行NEXT Bank與泰安產險合作推出「輸入車號即自動帶出完整車籍資料」創新網路投保服務，為台灣首家針對此金融痛點提出解決方案的金融機構。

將來銀行NEXT Bank指出，台灣民眾過往在網路上投保車險，要Key-in包含廠牌、出廠/發照年月、車系車型、車價、排氣量、運載人數、引擎號碼等眾多車籍資料，必須要翻找出行照比對後填寫，且光看行照也很難確認車系車型，導致不少民眾怕填錯而放棄便利的網路投保。

為解決此金融痛點，將來銀行NEXT Bank與泰安產險主動與各方機構洽商，在保戶許可的前提下，以API串接資料庫模式取得完整車籍資料，客戶只需要在將來銀行投保頁面Key-in欲投保的車牌號碼，即可自動帶入完整車籍資料，節省了一半以上的操作時間不說，還一舉化解了客戶操作網路投保時可能會遭遇到的隱形不便。

此外，銀行更充分發揮「App之前，人人平等」網路特性，無論是否為將來銀行存戶，皆可進行車險試算及投保。

將來銀行NEXT Bank指出，為使更多國人享受到便利的網路投保車險服務，現在投保強制險＋任意險可享最高699元價值優惠；若透過「將將卡」在周六繳納保費還可享最高5%保費回饋。更多投保詳情，請參閱官網資訊https://nxb.tw/4ybvl9/