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限時銅板價嚐鮮！必勝客「起司咔滋餅」foodpanda獨賣
經常惹惱義大利人的必勝客這次不搞怪，瞄準起司控推出全新三角造型「起司咔滋餅」，即日起至8月10日在foodpanda全台獨家販售，foodpanda並加碼祭出多重優惠，即日起至7月24日，輸入優惠碼「必勝客咔滋餅」即享起司咔滋餅單點半價優惠，單筆消費滿250元加碼再折50元。
起司職人必勝客這次放大絕，全新品項「起司咔滋餅」，三角形的酥脆餅皮上撒上香濃帕瑪森起司，增添美味層次，包裹莫拉瑞拉起司內餡，起司用量加好加滿毫不手軟，每一口都吃得到酥脆與濃郁交織的絕妙滋味，誘人的濃郁奶香，加上銷魂牽絲魅力，且尺寸精心設計，方便單手就能享用，每份2片，售價149元，準備全面攻佔起司控的心。
「起司咔滋餅」精選2大絕配風味供消費者選擇，「超級總匯」以萬年不敗的義式風味融合兩種香濃起司，再加上靈魂番茄紅醬，豐富的口感讓人一口接一口；「鐵板牛柳」則結合特調黑胡椒醬與鮮嫩牛柳，搭配香濃起司，將台式、西式口味完美混搭，復刻出台灣在地口味。
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