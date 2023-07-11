7-ELEVEN思樂冰正式回歸！可口可樂味必喝 2新口味嘗鮮

7-ELEVEN獨家人氣飲品「思樂冰」即日起於全台門市陸續拓點販售，共有3種容量規格，中杯、大杯，還有超狂特大杯，價格30～45元，還可同享環保杯折5元優惠，夏季酷涼消暑必喝，想要回味自己DIY敲杯子擠到爆的感覺，快到門市體驗。

以前就喝過的思樂冰的民眾，絕對要回味的就是經典的可口可樂風味，這次還同步推出夏季限定的「果漾蘋果風味蘇打」、「果漾檸檬風味汽水」2款全新口味，將酸甜水果、細緻氣泡與冰沙口感巧妙結合，喜歡水果風味的絕對要嚐鮮。

另外，7-ELEVEN近期也於部分門市試賣頌丹樂泰濃郁奶茶風味霜淇淋，原價59元，優惠價49元。泰奶風味濃郁不甜膩，網友評：大勝全家椰奶口味。

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