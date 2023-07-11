80歲「蒸機女王」回歸 仲夏寶島號15日起啟程

鐵道迷看過來，仲夏寶島號7月15日啟程，推出多項周邊商品。今年由80歲「蒸機女王」CT273蒸汽機車，附掛六節莒光號車廂，行駛於玉里至台東間，預計共開行3趟車次，分別為7月15日、8月5日及8月19日，沿途停靠玉里、富里、池上、關山、瑞源、山里及台東等站。

台鐵表示，此次活動規畫推出蒸汽機車周邊商品，首推精緻手工立體紙雕卡片，每張390元，考究真實火車機構，繪製許多插畫細節，除立體紙藝的呈現，上面還有燙金裝飾並設有夾層，內有一張紙卡，正面為火車歷史介紹，背面有書寫區域，亦可作信件使用。

台鐵指出，收納卡片的典藏盒，封面中央山脈間藏有石虎、台灣黑熊、梅花鹿、台灣藍鵲、寬尾鳳蝶等特有種動物點睛。

另外，周邊商品CT273女王號系列有高質感金屬名片座、實用之刺繡行李吊牌及鑰匙圈。DT668國王號系列有細緻精緻領帶夾、玻璃藝品及親膚質地的造型抱枕，以及蒸汽火車超微型積木、木質冰箱貼及鑰匙圈。 仲夏寶島號的造型瓶裝水，外型仿真，每瓶59元。

台鐵指出，為歡慶仲夏寶島號首航推出限時優惠，凡於7月14日至15日，持仲夏寶島號車票票根，至台鐵夢工場（花蓮及臺東門市）購買台鐵經典車站紀念酒-高雄驛（每瓶999元）及「蒸蒸日上」CK101蒸汽機車頭金門高粱酒（每瓶4280元），買幾瓶就送幾顆驚喜扭蛋。「蒸蒸日上」CK101蒸汽機車頭金門高粱酒，2瓶7960元（單筆消費）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康