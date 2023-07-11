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布萊德利庫珀帥秀LV全新TAMBOUR腕表 一體成形更纖薄

聯合報／ 記者孫曼／即時報導

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）Tambour腕表誕生2002年，大膽以鼓為靈感的設計，採用高辨識度的凸面表殼，今年迎來全新更纖薄的演變，擁有別具特色之飾面、休閒優雅的風格，以及雕塑般的流暢線條。為歡慶製表歷史邁入全新的篇章，路易威登腕表在巴黎奧賽美術館舉辦了一場慶祝晚宴，包括Tambour腕表形象廣告代言人布萊德利庫珀（Bradley Cooper）、艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、以及LVMH集團太子妃娜塔莉亞沃迪亞諾娃（Natalia Vodianova）皆受邀出席。

重新設計的Tambour以40毫米表徑、8.3毫米厚度的全新纖薄比例體現日常配戴休閒優雅，推出兩種風格獨具的精鋼版本：銀灰色表盤同色款或深藍表盤撞色款。表殼採用拉絲鋼製成，表盤上飾有拋光金色細節，以拋光或噴砂等不同手法營造出視覺上的分明層次。新作搭在此系列首個一體成形的表鍊，為此，圓形的Tambour採用無表帶頭的結構使表鍊與表殼無縫融合，搭配三片式折疊扣，在開口的練節末端刻有LOUIS VUITTON字樣作為標誌

另一煥新之處在於此表搭載由La Fabrique du Temps Louis Vuitton製表工最新創作的獨特新型機械機芯LFT023。 LFT023是路易威登與機芯專家鐘表製造商Le Cercle des Horlogers合作的成果，所有細節都細膩裝飾了品牌標誌：Monogram Flower鏤空圖案發條盒蓋、飾有重複風格化LV圖案的22k黃K金微型自動盤。圓形粒紋基板是對傳統機芯裝飾的致敬，但是為維持前衛的視覺效果，品牌特地採用無色透明寶石軸承取代傳統的洋紅色機芯紅寶石。LFT023機芯精準度獲日內瓦精密計時天文台認證。

Tambour不銹鋼自動腕表配灰色表盤，40毫米不銹鋼錶殼配LFT023自動上鍊機芯，60萬元。圖／路易威登提供
Tambour不銹鋼自動腕表配灰色表盤，40毫米不銹鋼錶殼配LFT023自動上鍊機芯，60萬元。圖／路易威登提供
Tambour腕表形象廣告代言人布萊德利庫珀出席路易威登Tambour全新自動腕表發表晚宴。圖／路易威登提供
Tambour腕表形象廣告代言人布萊德利庫珀出席路易威登Tambour全新自動腕表發表晚宴。圖／路易威登提供
新款Tambour厚度僅8.3毫米，配備路易威登首創的一體成型表鍊。圖／路易威登提供
新款Tambour厚度僅8.3毫米，配備路易威登首創的一體成型表鍊。圖／路易威登提供
（右）LVMH集團太子妃娜塔莉亞沃迪亞諾娃出席路易威登Tambour全新自動腕表發表晚宴。圖／路易威登提供
（右）LVMH集團太子妃娜塔莉亞沃迪亞諾娃出席路易威登Tambour全新自動腕表發表晚宴。圖／路易威登提供
Tambour不銹鋼自動腕表配深藍表盤，40毫米不銹鋼錶殼配LFT023自動上鍊機芯，60萬元。圖／路易威登提供
Tambour不銹鋼自動腕表配深藍表盤，40毫米不銹鋼錶殼配LFT023自動上鍊機芯，60萬元。圖／路易威登提供
弧形側面裝飾著12個LOUIS VUITTON字母。圖／路易威登提供
弧形側面裝飾著12個LOUIS VUITTON字母。圖／路易威登提供
Tambour不銹鋼自動腕表配深藍表盤，40毫米不銹鋼錶殼配LFT023自動上鍊機芯，60萬元。圖／路易威登提供
Tambour不銹鋼自動腕表配深藍表盤，40毫米不銹鋼錶殼配LFT023自動上鍊機芯，60萬元。圖／路易威登提供
拉絲表盤的中心裝飾著全新的LOUIS VUITTON PARIS字樣。圖／路易威登提供
拉絲表盤的中心裝飾著全新的LOUIS VUITTON PARIS字樣。圖／路易威登提供
LFT023自動上鍊機芯，鏤空圖案發條盒蓋讓人聯想起Monogram Flower，22k黃K金微型自動盤飾有重複風格化LV圖案。圖／路易威登提供
LFT023自動上鍊機芯，鏤空圖案發條盒蓋讓人聯想起Monogram Flower，22k黃K金微型自動盤飾有重複風格化LV圖案。圖／路易威登提供
知名女演員艾莉西亞薇坎德出席路易威登Tambour全新自動腕表發表晚宴。圖／路易威登提供
知名女演員艾莉西亞薇坎德出席路易威登Tambour全新自動腕表發表晚宴。圖／路易威登提供

腕表 LV 標誌

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