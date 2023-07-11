布萊德利庫珀帥秀LV全新TAMBOUR腕表 一體成形更纖薄

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）Tambour腕表誕生2002年，大膽以鼓為靈感的設計，採用高辨識度的凸面表殼，今年迎來全新更纖薄的演變，擁有別具特色之飾面、休閒優雅的風格，以及雕塑般的流暢線條。為歡慶製表歷史邁入全新的篇章，路易威登腕表在巴黎奧賽美術館舉辦了一場慶祝晚宴，包括Tambour腕表形象廣告代言人布萊德利庫珀（Bradley Cooper）、艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、以及LVMH集團太子妃娜塔莉亞沃迪亞諾娃（Natalia Vodianova）皆受邀出席。

重新設計的Tambour以40毫米表徑、8.3毫米厚度的全新纖薄比例體現日常配戴休閒優雅，推出兩種風格獨具的精鋼版本：銀灰色表盤同色款或深藍表盤撞色款。表殼採用拉絲鋼製成，表盤上飾有拋光金色細節，以拋光或噴砂等不同手法營造出視覺上的分明層次。新作搭在此系列首個一體成形的表鍊，為此，圓形的Tambour採用無表帶頭的結構使表鍊與表殼無縫融合，搭配三片式折疊扣，在開口的練節末端刻有LOUIS VUITTON字樣作為標誌。