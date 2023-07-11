蝦皮購物「美好生活節」百大日用爆品99元起 時尚環保杯4折入手

在這個熱到不想出門，一走出門就想喝冰飲的季節，蝦皮購物即日起至7月12日推出第4屆「美好生活節」，瞄準各式生活日用品，以及限塑政策下環保杯瓶需求大增，精選百大爆品最低99元起外，每日更豪灑5折優惠券，累積訂單最高者再享10,000蝦幣回饋。

活動期間每日凌晨0點、12點、15點、18點、20點、22點6大時段豪灑5折優惠券，每人限搶1張，滿699元享5折優惠券，最高折抵500元，限居家生活類別商品可使用。於「居家商城」消費不限訂單金額，累積訂單滿3筆，回饋50蝦幣、累積訂單滿5筆，回饋100蝦幣，累積訂單最高者，獨拿最高10,000蝦幣。

還沒買到命定環保杯的民眾，不可錯過今日7月11日「餐廚杯瓶日」，法國特福巴洛克系列不沾鍋超值三件組4.3折；超真空斷熱層設計的Black Hammer陶瓷不鏽鋼保溫保冰冰霸杯，最低2.8折，賣場消費滿額還有賣場優惠券。蝦皮購物更瞄準此波環保杯瓶綠商機，攜手樂扣樂扣、WOKY、象印、美國CORKCICLE等熱門環保杯瓶大牌，祭最低4折起優惠起。