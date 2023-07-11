快訊

評／法律無法解決性騷問題？心理師：關鍵在這項長期教育缺失

畫面駭人！曼谷施工中高架橋突然倒塌 發出轟隆巨響至少1死10傷

難忍北科大學生挨罵 醫重批「白飯之亂」：台灣沒競爭力原因

蝦皮購物「美好生活節」百大日用爆品99元起 時尚環保杯4折入手

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
蝦皮購物「美好生活節」夏季爆品最低99元起，響應減塑政策樂扣樂扣、WOKY等環保杯瓶品牌再殺最低4折起。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「美好生活節」夏季爆品最低99元起，響應減塑政策樂扣樂扣、WOKY等環保杯瓶品牌再殺最低4折起。圖／蝦皮購物提供

在這個熱到不想出門，一走出門就想喝冰飲的季節，蝦皮購物即日起至7月12日推出第4屆「美好生活節」，瞄準各式生活日用品，以及限塑政策下環保杯瓶需求大增，精選百大爆品最低99元起外，每日更豪灑5折優惠券，累積訂單最高者再享10,000蝦幣回饋。

活動期間每日凌晨0點、12點、15點、18點、20點、22點6大時段豪灑5折優惠券，每人限搶1張，滿699元享5折優惠券，最高折抵500元，限居家生活類別商品可使用。於「居家商城」消費不限訂單金額，累積訂單滿3筆，回饋50蝦幣、累積訂單滿5筆，回饋100蝦幣，累積訂單最高者，獨拿最高10,000蝦幣。

還沒買到命定環保杯的民眾，不可錯過今日7月11日「餐廚杯瓶日」，法國特福巴洛克系列不沾鍋超值三件組4.3折；超真空斷熱層設計的Black Hammer陶瓷不鏽鋼保溫保冰冰霸杯，最低2.8折，賣場消費滿額還有賣場優惠券。蝦皮購物更瞄準此波環保杯瓶綠商機，攜手樂扣樂扣、WOKY、象印、美國CORKCICLE等熱門環保杯瓶大牌，祭最低4折起優惠起。

7月12日活動正式日，還有岱思夢石墨烯天絲涼感被2.5折；倍潔雅蝦皮購物聯名好韌性3層抽取式衛生紙箱購7.3折，活動期間領蝦皮會員5%蝦幣回饋券搭店內滿千10%蝦幣回饋券，雙券最高回饋15%蝦幣。

蝦皮購物「美好生活節」Norns蠟筆小新不鏽鋼冰霸杯保溫保冷杯，優惠價520元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「美好生活節」Norns蠟筆小新不鏽鋼冰霸杯保溫保冷杯，優惠價520元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「美好生活節」WOKY × 三麗鷗 Hello Kitty聯名手提鈦瓷保溫杯750ml附吸管，優惠價990元圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「美好生活節」WOKY × 三麗鷗 Hello Kitty聯名手提鈦瓷保溫杯750ml附吸管，優惠價990元圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「美好生活節」 美國CORKCICLE三層真空咖啡杯650ml，優惠價1,420元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「美好生活節」 美國CORKCICLE三層真空咖啡杯650ml，優惠價1,420元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「美好生活節」樂扣樂扣我的溫感咖啡杯升級款550ML，優惠價594元起。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「美好生活節」樂扣樂扣我的溫感咖啡杯升級款550ML，優惠價594元起。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「美好生活節」ZOJIRUSHI象印不鏽鋼彈開式保溫杯600ml一體式中栓，優惠價690元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「美好生活節」ZOJIRUSHI象印不鏽鋼彈開式保溫杯600ml一體式中栓，優惠價690元。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物 衛生紙 限塑

延伸閱讀

高雄飲料店減塑大聯盟 自備環保杯優惠開跑

7月1日環保新制上路 Yahoo觀察限塑策略帶動環保杯熱賣

辣姐賣衣秀完美曲線還出「軟Q絕技」 網喊「大法師該找妳」釣出本尊

跨境購物環保杯檢驗違規！酷澎：已邊境銷毀、停止進口

相關新聞

松露豬排、松露義大利麵！5大餐飲「松露季」限時登場

「黑松露」被視為西洋料理三大珍貴食材之一，以獨特的迷人香氣著稱。為了讓消費者可以嘗到黑松露的美味，慕里諾國際餐飲集團集結...

布萊德利庫珀帥秀LV全新TAMBOUR腕表 一體成形更纖薄

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）Tambour腕表誕生2002年，大膽以鼓為靈感的設計，採用高辨識度的凸...

職人精神的傳承與感動！il modo ZIP 小長夾 榮獲日本募資「皮夾類」史上最高銷量

2021年4月20日，日本 STATUSY 原創品牌正式亮相。儘管品牌年輕，但這個品牌以其獨特的匠心和令人共鳴的力量，讓新一代產品『il modo ZIP』L型小長夾在日本募資平台，創下了「皮夾類」史上最高銷量8千4百萬日圓的驚人成績，日本累積銷售更是達到了1億4千萬日圓。品牌傾聽使用者的聲音，持續創新設計，每一步踏實的足跡，都是成功背後的深深感動。

蝦皮購物「美好生活節」百大日用爆品99元起 時尚環保杯4折入手

在這個熱到不想出門，一走出門就想喝冰飲的季節，蝦皮購物即日起至7月12日推出第4屆「美好生活節」，瞄準各式生活日用品，以...

才在吵夜航費調漲 高港華春輪昨晚撞壞護岸

引水人擬調漲夜航費用近日成為爭議議題，但紛擾尚未落幕，昨（10）日晚間在高雄港發生夜航領港船隻碰撞事件。新加坡籍貨櫃船「...

花期久到被誤為塑膠花 嘉大巨輪花「一朵蘭」含金量高

嘉義大學園藝學系特聘教授兼農學院院長沈榮壽，指導剛獲得碩士學位的研究生呂沂芊，在花卉研究室成功建立起一株只開一朵巨輪花朵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦