花期久到被誤為塑膠花 嘉大巨輪花「一朵蘭」含金量高
嘉義大學園藝學系特聘教授兼農學院院長沈榮壽，指導剛獲得碩士學位的研究生呂沂芊，在花卉研究室成功建立起一株只開一朵巨輪花朵的蝴蝶蘭，又稱為一朵蘭，或稱仙履蘭花形單朵蝴蝶蘭的技術生產規程。
透過施用植物生長調節物質與截除花穗穗等技術，成功發展出蝴蝶蘭新穎產品，有效縮短蝴蝶蘭花梗約45公分，且花朵橫徑達16公分，花期超過一季、整體小巧可愛、方便攜帶一朵蘭，適合小家庭、或空間不大使用者購買裝飾、送禮使用。
嘉大校友、前嘉縣府農業處長、前全國蘭協副秘書長林良懋，日前回母校，看到巨輪蝴蝶蘭，驚豔讚嘆說，可長達一季以上觀賞期，非常驚人！? （久到會讓你以為是不是種到塑膠花？）。
沈榮壽說，目前台灣常見最受歡迎蝴蝶蘭，是單株能開出超過10朵以上的巨型盆花，雖壯觀美麗，但需要較大空間擺設展示利用，同時運送過程需格外謹慎，以防植株或花朵受損而失去價值。
全球花卉市場，盛行整體植株矮於60公分雙梗蝴蝶蘭盆花商品，而一朵蘭生產利用獨特新穎性有效區隔市場盆花，不僅運輸風險和成本降低，符合小家庭消費風氣，適合辦公室點綴裝飾。
然，目前全球皆無任何公開或適合台灣溫室環境栽培一朵蘭生產規程，因此園藝學系投入一朵蘭生產研究，期作為第一公開發表一朵蘭生產規程之學術研究單位。
呂沂芊說，在大輪花蝴蝶蘭進入冷房催花前，選擇適當時機施用植物生長抑制劑及截穗等不同處理方式，而後催花。研究結果顯示，施用植物生長抑制劑能夠有效地將大輪花蝴蝶蘭的花梗矮化，一般無施用蝴蝶蘭花梗長約65公分，施用處理可矮化至約僅20公分而已，相當於矮化了45公分，短縮了約70%。
花朵只有一朵，能提早開花，花朵橫徑達到16公分，比常見大輪花更大了約3公分，花瓣厚實，花期更長達4個月還在開放，誤以為塑膠花。在達到矮化目同時，以施用植物生長抑制劑的一朵蘭作觀賞用盆花相對安全，不會對人體造成傷害。
沈榮壽說，研究成果對蝴蝶蘭產業、市場具重要意義。根據建立起的一朵蘭生產規程，使用植物生長抑制劑，能夠生產出穩定、比例協調、美觀的一朵蘭，滿足市場需求，另研究確立不同盆徑蝴蝶蘭矮化花梗的最佳植物生長抑制劑施用方式時機與劑量效應，為產業發展提供重要的參考。
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