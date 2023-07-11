花期久到被誤為塑膠花 嘉大巨輪花「一朵蘭」含金量高

嘉義大學園藝學系特聘教授兼農學院院長沈榮壽，指導剛獲得碩士學位的研究生呂沂芊，在花卉研究室成功建立起一株只開一朵巨輪花朵的蝴蝶蘭，又稱為一朵蘭，或稱仙履蘭花形單朵蝴蝶蘭的技術生產規程。

透過施用植物生長調節物質與截除花穗穗等技術，成功發展出蝴蝶蘭新穎產品，有效縮短蝴蝶蘭花梗約45公分，且花朵橫徑達16公分，花期超過一季、整體小巧可愛、方便攜帶一朵蘭，適合小家庭、或空間不大使用者購買裝飾、送禮使用。

嘉大校友、前嘉縣府農業處長、前全國蘭協副秘書長林良懋，日前回母校，看到巨輪蝴蝶蘭，驚豔讚嘆說，可長達一季以上觀賞期，非常驚人！? （久到會讓你以為是不是種到塑膠花？）。

沈榮壽說，目前台灣常見最受歡迎蝴蝶蘭，是單株能開出超過10朵以上的巨型盆花，雖壯觀美麗，但需要較大空間擺設展示利用，同時運送過程需格外謹慎，以防植株或花朵受損而失去價值。

全球花卉市場，盛行整體植株矮於60公分雙梗蝴蝶蘭盆花商品，而一朵蘭生產利用獨特新穎性有效區隔市場盆花，不僅運輸風險和成本降低，符合小家庭消費風氣，適合辦公室點綴裝飾。

然，目前全球皆無任何公開或適合台灣溫室環境栽培一朵蘭生產規程，因此園藝學系投入一朵蘭生產研究，期作為第一公開發表一朵蘭生產規程之學術研究單位。

呂沂芊說，在大輪花蝴蝶蘭進入冷房催花前，選擇適當時機施用植物生長抑制劑及截穗等不同處理方式，而後催花。研究結果顯示，施用植物生長抑制劑能夠有效地將大輪花蝴蝶蘭的花梗矮化，一般無施用蝴蝶蘭花梗長約65公分，施用處理可矮化至約僅20公分而已，相當於矮化了45公分，短縮了約70%。

花朵只有一朵，能提早開花，花朵橫徑達到16公分，比常見大輪花更大了約3公分，花瓣厚實，花期更長達4個月還在開放，誤以為塑膠花。在達到矮化目同時，以施用植物生長抑制劑的一朵蘭作觀賞用盆花相對安全，不會對人體造成傷害。