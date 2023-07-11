走跳世界／美國「西南大環線」 見證奇蹟之景

旅程將由旅遊作家沈正柔領航，深度漫遊國家公園。圖／沈正柔提供 美國國家公園鬼斧神工般的美景，往往令人無比讚嘆，更值得同時享受日夜不同的美麗。

有行旅所規畫的「天地之奇 美國西南大環線」，不僅能暢玩美國5大國家公園、欣賞3處世界奇景，更可以連續入住國家公園和保留區，擁有市場唯一的深度體驗！

累積數億年的歷史足跡，美國國家公園透過地質、地形、地貌等天然奇景，還有豐富的天然生態，讓旅客見證大自然的奧妙。有行旅所規畫的「天地之奇 美國西南大環線」，將由旅居美國的旅遊作家沈正柔領航，深度漫遊國家公園。

行程中，將帶著旅人橫跨美國西南五大州的著名國家公園和荒野景點，其中不乏經典電影場景。包括走訪《阿甘正傳》中，阿甘停下長跑步伐的「紀念碑谷」巨大岩山；還有《綠巨人浩克》中，浩克與軍隊大戰的「石拱國家公園」；甚至是阿湯哥在《不可能的任務2》中，留下徒手攀岩經典場面的「死馬岬公園」。唯有親眼見證這些上帝巧手創造的奇蹟之景，才能留下最完美的感動。

天地之奇 5大國家公園、3處驚豔奇景

旅途的5大國家公園中的「錫安國家公園」，以獨特的峽谷地形聞名，高聳岩壁呈現不同程度的色彩變化，名列《國家地理雜誌》全美百大探險中排名第五名。「布萊斯峽谷國家公園」則具有大量造型獨特、巨大高聳的奇形岩，是全球僅有的特殊景觀。至於「石拱國家公園」擁有超過2,000座天然岩石拱門、尖塔、燭石等奇特地貌，是世界上石拱密度最高的地區。「峽谷地國家公園」擁有峽谷、台地、孤峰等地形，號稱是美國最原始、最荒蠻的國家公園之一，各有不同特色。

羚羊峽谷被盛讚為「世界七大地質攝影奇觀」。圖／有行旅提供

行程中，還將造訪世界知名、列為世界遺產的「大峽谷國家公園」。此外，並會參訪3處世界奇景。其中「紀念碑谷」有著紀念碑般的巨大筆直岩山散落，包括《阿甘正傳》、《回到未來》、《變形金剛》、《侏羅紀世界》都曾出現紀念碑谷的身影。夢幻的「羚羊峽谷」則是世界上被攝影取景最多的峽谷，更被盛讚為「世界七大地質攝影奇觀」。另一處「馬蹄彎」則是由科羅拉多河切割而成，擁有270度、形似馬蹄U型的河谷，河灣環繞陡峭巨岩深達305公尺，也是深受全世界攝影師喜愛的景點。

深度漫遊 入住國家公園、印第安保留區

>國家公園占地遼闊，唯有入住其中，才能獨攬清幽的大地美景，欣賞絕無僅有的晨昏和無光害星空。為了讓旅人獲得最細緻的體驗，有行旅特別安排入住國家公園，以及美國最大原住民保留區內的飯店，實踐真正的深度漫遊。

布萊斯峽谷國家公園的巨大「奇形岩」。攝影／Patrick Gamelkoorn

行程中，將會入住4晚國家公園，包含錫安國家公園、布萊斯峽谷國家公園內唯一的「錫安小屋」與「布萊斯峽谷渡假村」；還有距峽谷邊緣不到500公尺、旅遊大峽谷的最佳住宿地點「瑪斯威克旅館」。

「布萊斯峽谷渡假村」是布萊斯峽谷國家公園內排名第一的飯店。圖／有行旅提供

此外，還有安排入住「古爾丁小屋飯店」，此處為印第安保留區內唯二旅館，距離紀念碑谷不到10公里；至於「赤壁旅館」位於科羅拉多河沿岸，距石拱國家公園僅20多公里，同樣也是一時之選。市區飯店安排入住五星級「百樂宮飯店」，享受頂級的旅宿時光。