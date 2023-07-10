松露豬排、松露義大利麵！5大餐飲「松露季」限時登場

「黑松露」被視為西洋料理三大珍貴食材之一，以獨特的迷人香氣著稱。為了讓消費者可以嘗到黑松露的美味，慕里諾國際餐飲集團集結旗下Suage北海道湯咖哩、BEPPIN PASTA、勝政日式豬排、勝勢日式豬排等5個品牌，推出一系列黑松露料理，帶來期間限定的好滋味，限時供應至7月31日止。

「Suage北海道湯咖哩」全新推出的「黑松露雞腿肉串湯咖哩」是由椰奶調製黑松露湯咖哩的湯頭，接著再將招牌脆皮雞腿肉串經素炸、炙燒烹調，最後將新鮮松露搭配松露美乃滋，並刨下新鮮義大利頂級黑松露加乘風味，帶來濃郁的松露香氣，每份420元。「BEPPIN PASTA」廚是打造「黑松露溫泉蛋奶油義大利麵」，將奶油醬汁義大利麵搭配培根、鴻喜菇、溫泉蛋，最後再現刨上義大利頂級黑松露，每份450元。同時還有「黑松露炒時蔬」、「黑松露奶蓋紅茶」，各為320元、160元。