松露豬排、松露義大利麵！5大餐飲「松露季」限時登場
「黑松露」被視為西洋料理三大珍貴食材之一，以獨特的迷人香氣著稱。為了讓消費者可以嘗到黑松露的美味，慕里諾國際餐飲集團集結旗下Suage北海道湯咖哩、BEPPIN PASTA、勝政日式豬排、勝勢日式豬排等5個品牌，推出一系列黑松露料理，帶來期間限定的好滋味，限時供應至7月31日止。
「Suage北海道湯咖哩」全新推出的「黑松露雞腿肉串湯咖哩」是由椰奶調製黑松露湯咖哩的湯頭，接著再將招牌脆皮雞腿肉串經素炸、炙燒烹調，最後將新鮮松露搭配松露美乃滋，並刨下新鮮義大利頂級黑松露加乘風味，帶來濃郁的松露香氣，每份420元。「BEPPIN PASTA」廚是打造「黑松露溫泉蛋奶油義大利麵」，將奶油醬汁義大利麵搭配培根、鴻喜菇、溫泉蛋，最後再現刨上義大利頂級黑松露，每份450元。同時還有「黑松露炒時蔬」、「黑松露奶蓋紅茶」，各為320元、160元。
勝政豬排、勝勢豬排今年同步推出「黑松露白醬佐里肌豬排套餐」，以酥炸里肌豬排配上白醬與黑松露，為肉香增添層次風味，每份490元。至於「泰迪農園咖哩」本季打造「黑松露咖哩燉雞」，選用新宿咖哩醬搭配松露醬調和，讓松露香氣與豐富的辛香料交織出獨特魅力，搭配上舒康雞更添豐富性，每份480元。另外在復興店則獨家推出「黑松露起司漢堡排咖哩」，還有「黑松露薯條」，各為520、130元。
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